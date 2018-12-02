F.Bahçe'de Slimani seferberliği
10 maçta 1 gol atan Slimani’ye başkan Ali Koç, Koeman ve Comolli moral veriyor.
Sezon başından bu yana Süper Lig’de oynadığı 10 karşılaşmada 1 gol kaydedebilen Fenerbahçe’nin forveti Islam Slimani için tüm Samandıra âdeta seferberlik ilan etti.
Takımın gol sorununu çözülebilmesi adına Slimani’nin gol atmasının ve havasını bulmasının şart olduğunu düşünen sarı lacivertli teknik direktör Erwin Koeman, oyuncu ile sürekli görüşüyor. Başkan Ali Koç ve sportif direktör Comolli de, oyuncunun öz güveninin yerine gelmesi için özel görüşmeler yapıyor.
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