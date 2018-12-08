F.Bahçe'de Slimani endişesi! Akhisar maçında...
Sarı lacivertlilerde Frey'in sakatlığı hesapları bozdu. Akhisar maçında tek gol ümidi Slimani.
Fenerbahçe’nin bu sezonki en büyük hayal kırıklığı, Cezayirli oyuncu oldu. Islam Slimani, Giresun karşısında gol orucunu bozdu. Ancak yine de performansı beklentilerin çok altındaydı.
Son dönemde zaman zaman kulübede oturan tecrübeli oyuncunun bir anda eldeki tek forvet olarak kalması, Sarı-Lacivertliler’i düşündürüyor.
Soldado’nun cezası sürerken Frey’in de sakatlanması, Slimani’ye yaradı. Cezayirli futbolcunun en azından 2 hafta ilk 11’deki yeri garanti. Hem Koeman hem de taraftarlar, İslam Slimani’nin bu süreçte eski günlerine dönmesini umuyor. (Fanatik)
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