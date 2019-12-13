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Futbol
AA
13.12.2019 - 15:33, Son Güncelleme:

F.Bahçe'de Sivasspor hazırlıkları sürüyor! Sivas'a hareket yarın akşam...

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında 15 Aralık Pazar günü Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Top kapma ve pas organizasyonlarıyla devam eden idman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sakatlığı bulunan Nijeryalı futbolcu Victor Moses, özel program dahilinde çalıştı.

Fenerbahçe, yarın sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak. Sarı-lacivertli kafile, akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla müsabakanın oynanacağı Sivas'a gidecek.

Sivasspor ev sahibi avantajına güveniyor
Sivasspor ev sahibi avantajına güveniyor

F.Bahçede Sivasspor hazırlıkları sürüyor Sivasa hareket yarın akşam...

F.Bahçede Sivasspor hazırlıkları sürüyor Sivasa hareket yarın akşam...

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