Fenerbahçe başkanlık seçimi için sandık başında.. Canlı Yayın
Fenerbahçe, seçimli kongre ile yeni başkanını belirliyor. Mevcut başkan Aziz Yıldırım ile başkan adayı Ali Koç arasında geçecek olan başkanlık seçimi, 20 binden fazla üyenin katılımıyla gerçekleşecek. Televizyondan naklen yayınlanacak olan Fenerbahçe başkanlık seçimi, 17.00'da sona erecek. Sandıkların sayımının akşam saatlerinde tamamlanmasının ardından yeni başkan belirlenmiş olacak. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yeni başkanı, mazbatasını salı günü alarak görevine başlayacak
Fenerbahçe Kulübü, tarihi seçimlerinden birini yapıyor. 20 bini aşkın üye, 38 sandıkta 37. başkanını seçecek. Sarı-Lacivertliler'in 33. başkanı Aziz Yıldırım mı, Ali Koç mu olacak?
Ülker Stadyumu'nda gerçekleşen genel kurulda üyeler saat 10:00'da oy vermeye başladı. Saat 17:00'ye kadar devam edecek olan oy verme işlemi sonrasında bütün sandıklar birlikte açılarak sayım işlemine geçilecek. Başkan adaylarından Aziz Yıldırım 36 numaralı sandıkta, Ali Koç ise 21 numaralı sandıkta oyunu kullanacak.
Sarı-Lacivertlier'de gerçekleşecek seçim programı ise şu şekilde:
Adaylar, yönetim kurulu ve diğer kurul listelerini açıklayacak.
Saat 10.00’dan itibaren oy verme işlemi başlayacak.
Saat 17.00’de bu işlem bitecek ancak sıraya giren kişiler oy verebilecek.
Verilecek bir işaretle, tüm sandıklar aynı anda açılacak.
Günün sonunda genel kurul divanı, Fenerbahçe’nin yeni başkanını seçecek.
FENERBAHÇE KONGRESİ CANLI OLARAK TAKİP EDİLEBİLECEK
10.00'da başlayan kongre, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi televizyon kanalı üzerinden an be an takip edilebilecek. Kongrenin tamamı kulübün resmi televizyon kanalından izlenebilecek.
YENİ BAŞKAN MAZBATASINI SALI GÜNÜ ALACAK
Oy verme işleminin sonlanması ve sandıkların açılmasıyla birlikte Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yeni başkanı belirlenecek. Oyların kesinleşip onaylanmasının ardından yeni başkan, salı günü mazbatasını alarak görevine başlamış olacak.
Aziz Yıldırım'ın listesi
Mithat Yenigün
Mehmet Kocadon
Nihat Özbağı
Mahmut Uslu
İlhan Ekşioğlu
Şekip Mosturoğlu
Ömer Temelli
Önder Fırat
Ozan Balaban
Ahmet Özokur
Fatih Öztürk
Selim Kosif
Ahmet Ketenci
Metin Doğan
Yedek üyeler: Yasemin Merçil, Yahya Uğur, Hürer Gündüz, Barış Göktürk, Levent Kınay, Murat Salar, Eray Arda
Ali Koç'un listesi
Semih Özsoy
Erol Bilecik
Burhan Karaçam
Sevil Zeynep Becan
Mustafa Tankut Turnaoğlu
Fethi Pekin
Metin Şen
Turhan Şahin
Mustafa Kemal Danabaş
Acar Sertaç Komsuoğlu
Simla Türker Beyazıt
Ömer Okan
Burak Çağlan Kızılhan
Şaban Erdikler
Yedek üyeler: Belgin Aral, Alper Pirşen, Ozan Korman Tarman, Metin Sipahioğlu, Selahattin Baki, Muhittin İlker Dinçay, Esra Nazlı Ercan.
İKİ BAŞKAN ADAYI
Fenerbahçe Kulübünde tarihi kongrede başkanlık için iki aday yarışacak. Mevcut başkan Aziz Yıldırım, 13. kez girdiği kongreyi de kazanmak, 3 yıl daha görev almak için üyelerden oy bekleyecek. Diğer aday Ali Koç da Fenerbahçe Kulübünün 33. başkanı olmak için üyelerin oyuna talip olacak.
REKOR KATILIM BEKLENİYOR
Seçimli olağan genel kurulun rekor katılımla kulüp tarihine geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Kongrede 20 binin üzerinde üyenin oy kullanması bekleniyor. Kulüp tarihindeki önceki katılım rekoru 2-3 Haziran 2013'te gerçekleşen kongrede kırılmıştı. Aziz Yıldırım'ın Mehmet Ali Aydınlar'ı geçerek yeniden başkan olduğu kongrede 9 bin 380 oy kullanılmıştı. Yarın başlayacak kongrede, 2013 yılındaki rekor katılımın iki katına ulaşılması tahmin ediliyor.
İLK KEZ STATTA YAPILIYOR
Sarı-lacivertli kulübün kongresine ilk kez bir stat ev sahipliği yapıyor. Daha önce birçok tesiste kongresi gerçekleşen sarı-lacivertli kulübün bu genel kurulu, geniş katılım sayısı nedeniyle Ülker Stadı'na alındı. Sahanın içine konuşmaların yapılması için kürsü kuruldu, ayrıca oy verme işlemi için sandıklar da pazar günü saha içine konuldu. Üyeler Ülker Stadı'nda Fenerium Tribünü'ne giriş yaptı. Bu tribüne sığılmaması durumunda ise kale arkası tribünlerine de genel kurul üyeleri alınacak.
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