Fenerbahçe başkanlık seçimi için sandık başında.. Canlı Yayın

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Futbol
03.06.2018 - 09:26, Son Güncelleme:

Fenerbahçe başkanlık seçimi için sandık başında.. Canlı Yayın

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Fenerbahçe başkanlık seçimi için sandık başında.. Canlı Yayın

Fenerbahçe, seçimli kongre ile yeni başkanını belirliyor. Mevcut başkan Aziz Yıldırım ile başkan adayı Ali Koç arasında geçecek olan başkanlık seçimi, 20 binden fazla üyenin katılımıyla gerçekleşecek. Televizyondan naklen yayınlanacak olan Fenerbahçe başkanlık seçimi, 17.00'da sona erecek. Sandıkların sayımının akşam saatlerinde tamamlanmasının ardından yeni başkan belirlenmiş olacak. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yeni başkanı, mazbatasını salı günü alarak görevine başlayacak

Fenerbahçe Kulübü, tarihi seçimlerinden birini yapıyor. 20 bini aşkın üye, 38 sandıkta 37. başkanını seçecek. Sarı-Lacivertliler'in 33. başkanı Aziz Yıldırım mı, Ali Koç mu olacak?

Ülker Stadyumu'nda gerçekleşen genel kurulda üyeler saat 10:00'da oy vermeye başladı. Saat 17:00'ye kadar devam edecek olan oy verme işlemi sonrasında bütün sandıklar birlikte açılarak sayım işlemine geçilecek. Başkan adaylarından Aziz Yıldırım 36 numaralı sandıkta, Ali Koç ise 21 numaralı sandıkta oyunu kullanacak.

Sarı-Lacivertlier'de gerçekleşecek seçim programı ise şu şekilde:

Adaylar, yönetim kurulu ve diğer kurul listelerini açıklayacak.

Saat 10.00’dan itibaren oy verme işlemi başlayacak.

Saat 17.00’de bu işlem bitecek ancak sıraya giren kişiler oy verebilecek.

Verilecek bir işaretle, tüm sandıklar aynı anda açılacak.

Günün sonunda genel kurul divanı, Fenerbahçe’nin yeni başkanını seçecek.

FENERBAHÇE KONGRESİ CANLI OLARAK TAKİP EDİLEBİLECEK

10.00'da başlayan kongre, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi televizyon kanalı üzerinden an be an takip edilebilecek. Kongrenin tamamı kulübün resmi televizyon kanalından izlenebilecek.

Fenerbahçe TV canlı yayını için tıklayınız
Fenerbahçe TV canlı yayını için tıklayınız

YENİ BAŞKAN MAZBATASINI SALI GÜNÜ ALACAK

Oy verme işleminin sonlanması ve sandıkların açılmasıyla birlikte Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yeni başkanı belirlenecek. Oyların kesinleşip onaylanmasının ardından yeni başkan, salı günü mazbatasını alarak görevine başlamış olacak.

Ali Koç'tan üyelere 'sakinlik' çağrısı!Fenerbahçe Kongresi'nde gerginlik yaşandı. Konuşmacılardan Suat Müftüoğlu ve Haluk Burcuoğlu'nun peş peşe yaptığı konuşmalar, önce Aziz Yıldırım destekçilerini, ardından da Ali Koç destekçilerini sinirlendirdi. Başkan Adayı Ali Koç ise üyeleri sakinleştirdi.
daha fazla video için
Ali Koç: Ne varsa topunuz gelin, getirin
Ali Koç: Ne varsa topunuz gelin, getirin!

Fenerbahçe başkanlık seçimi için sandık başında.. Canlı Yayın

 

Aziz Yıldırımdan tarihi çağrı: Futbolu sen yönet, amatörü ben
Aziz Yıldırım'dan tarihi çağrı: Futbolu sen yönet, amatörü ben

Aziz Yıldırım'ın listesi

Mithat Yenigün
Mehmet Kocadon
Nihat Özbağı
Mahmut Uslu
İlhan Ekşioğlu
Şekip Mosturoğlu
Ömer Temelli
Önder Fırat
Ozan Balaban
Ahmet Özokur
Fatih Öztürk
Selim Kosif
Ahmet Ketenci
Metin Doğan

Yedek üyeler: Yasemin Merçil, Yahya Uğur, Hürer Gündüz, Barış Göktürk, Levent Kınay, Murat Salar, Eray Arda

Ali Koç'un listesi

Semih Özsoy
Erol Bilecik
Burhan Karaçam
Sevil Zeynep Becan
Mustafa Tankut Turnaoğlu
Fethi Pekin
Metin Şen
Turhan Şahin
Mustafa Kemal Danabaş
Acar Sertaç Komsuoğlu
Simla Türker Beyazıt
Ömer Okan
Burak Çağlan Kızılhan
Şaban Erdikler

Yedek üyeler: Belgin Aral, Alper Pirşen, Ozan Korman Tarman, Metin Sipahioğlu, Selahattin Baki, Muhittin İlker Dinçay, Esra Nazlı Ercan.

İKİ BAŞKAN ADAYI 

Fenerbahçe Kulübünde tarihi kongrede başkanlık için iki aday yarışacak. Mevcut başkan Aziz Yıldırım, 13. kez girdiği kongreyi de kazanmak, 3 yıl daha görev almak için üyelerden oy bekleyecek. Diğer aday Ali Koç da Fenerbahçe Kulübünün 33. başkanı olmak için üyelerin oyuna talip olacak. 

REKOR KATILIM BEKLENİYOR 

Seçimli olağan genel kurulun rekor katılımla kulüp tarihine geçmesine kesin gözüyle bakılıyor. 
Kongrede 20 binin üzerinde üyenin oy kullanması bekleniyor. Kulüp tarihindeki önceki katılım rekoru 2-3 Haziran 2013'te gerçekleşen kongrede kırılmıştı. Aziz Yıldırım'ın Mehmet Ali Aydınlar'ı geçerek yeniden başkan olduğu kongrede 9 bin 380 oy kullanılmıştı. Yarın başlayacak kongrede, 2013 yılındaki rekor katılımın iki katına ulaşılması tahmin ediliyor. 

İLK KEZ STATTA YAPILIYOR

Sarı-lacivertli kulübün kongresine ilk kez bir stat ev sahipliği yapıyor.  Daha önce birçok tesiste kongresi gerçekleşen sarı-lacivertli kulübün bu genel kurulu, geniş katılım sayısı nedeniyle Ülker Stadı'na alındı. Sahanın içine konuşmaların yapılması için kürsü kuruldu, ayrıca oy verme işlemi için sandıklar da pazar günü saha içine konuldu. Üyeler Ülker Stadı'nda Fenerium Tribünü'ne giriş yaptı. Bu tribüne sığılmaması durumunda ise kale arkası tribünlerine de genel kurul üyeleri alınacak. 

 

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