F.Bahçe'de kamp programı belli oldu!
Fenerbahçe'nin devre arası kamp programı belli oldu.
Sarı-lacivertli ekip, ligde ikinci yarı hazırlıklarına 2 Ocak Çarşamba günü Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla başlayacak.
3 Ocak Perşembe günü kamp için Antalya'ya gidecek Fenerbahçe, 11 Ocak Cuma gününe kadar hazırlıklarını Belek Turizm Merkezi'nde sürdürecek.
Sarı-lacivertli ekip, 11 Ocak Cuma günü saat 18.00'de Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile oynayacağı hazırlık maçıyla kamp çalışmalarını tamamlayıp, İstanbul'a dönecek.
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle