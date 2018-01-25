F.Bahçe'de Janssen depremi!

Ligin 15. haftasında oynanan Bursaspor maçında sakatlanan Vincent Janssen'in durumu hala soru işareti... Ayak baş parmağına krampon dişlisi geldiği için sahalardan uzak kalan Hollandalı aradan bir buçuk ay geçti ama hala idmanlara bile çıkamadı.

Bu da "Daha büyük bir sakatlık mı var" sorusunu akıllara getirdi. Takımla çalışmara başlayacağı söylenmesine rağmen tedavi süresinin sürekli uzadığı açıklanan Janssen'le ilgili kulüpten de herhangi bir bilgilendirme yapılmadı. Janssen'le ilgili son gelen haberler ise 23 yaşındaki futbolcunun 1 ay daha oynayamayacağı şeklinde. (Fotomaç)