F.Bahçe'de flaş karar! Slimani...
Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen ama beklenen patlamayı yapamayan Slimani konusunda flaş bir karar alındı.
Sarı lacivertlilerde Akhisar maçı sonrası taşlar yerinden oynayacak. Leicester City'den kiralık olarak Fenerbahçe'ye gelen Slimani ile yolların ayrılması kesinleşti.
Golcü oyuncu çubuklu forma altında beklenen patlamayı yapamadı. Slimani'yi yönetim devre arası göndermek istese de Mayıs ayında yolların ayrılması kesinleşti.
Fenerbahçe ya iyi bir golcü alacak ya da Frey ile yola devam edecek.
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