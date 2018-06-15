F.Bahçe'de flaş gelişme! Ünlü teknik adamın menajeri İstanbul'da
Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkan seçilmesinin ardından Sarı-Lacivertli ekipte Aykut Kocaman'ın yerine teknik direktör arayışları start vermişti.
Phillip Cocu'nun menajeri Rob Jansen, Fenerbahçe yönetimiyle görüşmek için İstanbul'a geldi. beIN Sports muhabiri Alper Yemeneciler'in verdiği bilgilere göre Hollandalı teknik adam Phillip Cocu, pazar ya da pazartesi günü İstanbul'a gelerek Fenerbahçe'deki görevine başlayacak.
Phillip Cocu kimdir?
Hollandalı eski yıldız futbolcu, AZ Alkmaar, Barcelona ve PSV gibi kulüplerin formasını terlettikten sonra kariyerini Birleşik Arap Emirlikleri’nde Al Jazira’da tamamladı. Hollanda Milli Takımı ile kariyeri boyunca 101 maça çıkıp 10 gol atan Cocu, 2008’de PSV’de yardımcı antrenörlüğe başladı. Milli takımda da yardımcılık görevini üstlenen 47 yaşındaki genç hoca, 2013 yılında ise Dick
Advocaat’ın yerine PSV’nin teknik direktörü olmuştu.
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