F.Bahçe'de büyük sürpriz! Comolli İngiltere'de görüştü...
Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasına sürpriz bir isim daha girdi.
BipSpor haberine göre Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Damien Comolli, Leicester City takımında görev yapan Fransız Claude Puel ile görüştü. Puel'in İngiliz ekibi Leicester City'den ayrılması bekleniyor.
1961 doğumlu deneyimli teknik adam daha önce Leicester City, Southampton, Nice, Lyon, Lille ve Monaco'da çalıştı. Leicester City bu sezon Premier Lig'i 9.sırada tamamlamıştı.
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