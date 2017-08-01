F.Bahçe'de Ben Arfa şoku!

İtalya Sky Sports muhabiri Manuele Baiocchini'nin verdiği bilgiye göre sarı-lacivertliler, 31 yaşındaki stoperi renklerine katmak için temas kurdu.
Geçtiğimiz sezonu Atalanta takımında kiralık olarak geçiren 1.90 boyundaki savunmacı, geçtiğimiz sezon 30 maçta forma giyerek 2 kez fileleri sarstı. Adı Beşiktaş ile de anılan Paletta, Serie A ekiplerinden Torino'nun da radarında.
BEN ARFA FENERBAHÇE'Yİ İSTEMİYOR
Sarı-lacivertlilere Hatem Ben Arfa transferinde iyi haberler gelmiyor. Fransız yıldızın Türkiye'ye gelmeyi istemediği ifade edildi.
ESPN İngiltere'nin haberine göre PSG'ye yakın kaynaklar 30 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe'de oynamaya sıcak bakmadığını ifade etti. Ben Arfa'nın yıllık 5 milyon Euro'luk cazip teklife rağmen Türkiye'ye transfere yanaşmadığı dile getiriliyor.