F.Bahçe, zorlu Malatya deplasmanında! iddaa'da galibiyetlerine %60'tan fazla...
Pazar gününün sonucu en çok merak edilen Süper Lig maçında Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor’a konuk olurken her zaman olduğu gibi Tek Maç olarak oynanacak maçta Canlı Bahis heyecanını yüksek oranları ve birçok yeni bahis türüyle Misli.com’da yaşayacaksınız. Üstelik Canlı Bahis kaybınıza %10’a varan iade sadece Misli.com’da!
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Max Kruse ve Vedat Muriqi ile cezası bulunan Isla, Malatya kafilesinde yer almadı.
Kruse'nin yerine hücum merkezinde Emre Belözoğlu'nun oynaması beklenirken, Muriqi yerine ise en ileride Mevlüt Erdinç'in yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.
Yeni Malatyaspor'da ise en önemli eksik TD Sergen Yalçın!
Cezası nedeniyle kulübede yer alamayacak Yalçın'ın yerine takımın başında yardımcı antrenör Murat Şahin'in olacağı açıklandı.
Eren Tozlu cezalı, Zimbabve Milli Takımı'ndan geç dönen Hadebe'nin durumu ise maç saati netleşecek. Sakatlıklarını atlatan Gökhan Töre, Bifouma, Chaalali, Rahman ve Fofana forma bekliyor.
BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!
- Aralarındaki son 5 maçta beraberlik çıkmadı! Yeni Malatyaspor 2 kez kazanırken, Fenerbahçe ise 3 defa sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı.
- Yeni Malatyaspor 25 golle, ilk 11 hafta sonunda en fazla gol atan ekip.
- Son 10 yılda Ersun Yanal ile Sergen Yalçın 5 maçta karşı karşıya geldi. Yanal'ın takımları 2, Yalçın'ın takımları ise sahadan 1 kez galip ayrıldı. 2 maç berabere sonuçlandı.
MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?
Bu maça Misli.com üzerinden iddaa oynayan üyelerin %60'tan fazlası, deplasman ekibi Fenerbahçe'nin maçı kazanacağını düşünüyor.
"2.5 ÜST" oynayıp maçta en az 3 gol ve "KG VAR" oynayıp maçta karşılık gol bekleyenler ise %5'in üzerinde yer alıyor.
MİSLİ.COM YAZARI ERTAN SÜZGÜN NE DİYOR?
Yeni Malatyaspor 5 maçtır kaybetmiyor, taraftarı önünde de zor bir rakip. Jahovic önderliğinde Fenerbahçe’ye karşı gol atacaklardır. Fenerbahçe de karşılık verir. “KG VAR” tercihi uygun.
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