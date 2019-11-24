F.Bahçe, zorlu Malatya deplasmanında! iddaa'da galibiyetlerine %60'tan fazla...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriF.Bahçe, zorlu Malatya deplasmanında! iddaa'da galibiyetlerine %60'tan fazla...
GeriFutbol F.Bahçe, zorlu Malatya deplasmanında! iddaa'da galibiyetlerine %60'tan fazla...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
24.11.2019 - 04:38, Son Güncelleme:

F.Bahçe, zorlu Malatya deplasmanında! iddaa'da galibiyetlerine %60'tan fazla...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
F.Bahçe, zorlu Malatya deplasmanında! iddaa'da galibiyetlerine %60'tan fazla...

Pazar gününün sonucu en çok merak edilen Süper Lig maçında Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor’a konuk olurken her zaman olduğu gibi Tek Maç olarak oynanacak maçta Canlı Bahis heyecanını yüksek oranları ve birçok yeni bahis türüyle Misli.com’da yaşayacaksınız. Üstelik Canlı Bahis kaybınıza %10’a varan iade sadece Misli.com’da!

YENİ MALATYASPOR - FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Max Kruse ve Vedat Muriqi ile cezası bulunan Isla, Malatya kafilesinde yer almadı.

Kruse'nin yerine hücum merkezinde Emre Belözoğlu'nun oynaması beklenirken, Muriqi yerine ise en ileride Mevlüt Erdinç'in yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.

Yeni Malatyaspor'da ise en önemli eksik TD Sergen Yalçın!

Cezası nedeniyle kulübede yer alamayacak Yalçın'ın yerine takımın başında yardımcı antrenör Murat Şahin'in olacağı açıklandı.

Eren Tozlu cezalı, Zimbabve Milli Takımı'ndan geç dönen Hadebe'nin durumu ise maç saati netleşecek. Sakatlıklarını atlatan Gökhan Töre, Bifouma, Chaalali, Rahman ve Fofana forma bekliyor.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

- Aralarındaki son 5 maçta beraberlik çıkmadı! Yeni Malatyaspor 2 kez kazanırken, Fenerbahçe ise 3 defa sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı.

- Yeni Malatyaspor 25 golle, ilk 11 hafta sonunda en fazla gol atan ekip.

- Son 10 yılda Ersun Yanal ile Sergen Yalçın 5 maçta karşı karşıya geldi. Yanal'ın takımları 2, Yalçın'ın takımları ise sahadan 1 kez galip ayrıldı. 2 maç berabere sonuçlandı.

F.Bahçe, zorlu Malatya deplasmanında iddaada galibiyetlerine %60tan fazla...

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Bu maça Misli.com üzerinden iddaa oynayan üyelerin %60'tan fazlası, deplasman ekibi Fenerbahçe'nin maçı kazanacağını düşünüyor.

"2.5 ÜST" oynayıp maçta en az 3 gol ve "KG VAR" oynayıp maçta karşılık gol bekleyenler ise %5'in üzerinde yer alıyor.

MİSLİ.COM YAZARI ERTAN SÜZGÜN NE DİYOR?

Yeni Malatyaspor 5 maçtır kaybetmiyor, taraftarı önünde de zor bir rakip. Jahovic önderliğinde Fenerbahçe’ye karşı gol atacaklardır. Fenerbahçe de karşılık verir. “KG VAR” tercihi uygun.

misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!

Fenerbahçeli Mevlüt Erdinç'in PSG günlerini hatırlayalım...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle