F.Bahçe zorlu deplasmanda! Sivasspor'un iddaa oranı düştü...
Düşme hattının hemen üzerinde yer alan ve son 50 sezonun en kötü 8 haftasını geride bırakan Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda oynadığı 4 lig maçının sadece 1'ini kazanabildi. Sivasspor'un iddaa oranı düştü, işte detaylar...
- Tamer Tuna'nın öğrencileri, 'milli maç arası' öncesi Yeni Malatyaspor deplasmanında 4-4'lük bir maç izlettirmişti.
- İlk 8 hafta sonunda Robinho 4 gol, Kone ise 3 gol atarak takıma katkıda bulundu.
- İç sahada Fenerbahçe'yi en son 9 Şubat 2014'te yenmişlerdi, sonraki 3 maçta galibiyet alamadılar.
- İlk olarak '2,90' açıklanan 'Sivasspor kazanır' tercihi, düşüşe geçti ve '2,80' olarak güncellendi
Fenerbahçe
- Sakatlığı bulunan Mehmet Topal, hazır durumda olmayan Tolga Ciğerci, Yassine Benzia ve Islam Slimani, Sivas kafilesinde yer almadı.
- Soldado'nun ilk 11'de olması, Mehmet Ekici ve/veya Valbuena'nın da ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.
- Son 50 yılın en kötü ilk 8 haftasını geçiren Fenerbahçe, hem atılan gol sayısında hem de toplanan puanda dibi gördü, düşme hattının sadece 1 basamak üzerinde yer aldı.
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