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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
20.10.2018 - 14:45, Son Güncelleme:

F.Bahçe zorlu deplasmanda! Sivasspor'un iddaa oranı düştü...

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F.Bahçe zorlu deplasmanda! Sivasspor'un iddaa oranı düştü...

Düşme hattının hemen üzerinde yer alan ve son 50 sezonun en kötü 8 haftasını geride bırakan Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda oynadığı 4 lig maçının sadece 1'ini kazanabildi. Sivasspor'un iddaa oranı düştü, işte detaylar...

Sivasspor

- Tamer Tuna'nın öğrencileri, 'milli maç arası' öncesi Yeni Malatyaspor deplasmanında 4-4'lük bir maç izlettirmişti.

- İlk 8 hafta sonunda Robinho 4 gol, Kone ise 3 gol atarak takıma katkıda bulundu.

- İç sahada Fenerbahçe'yi en son 9 Şubat 2014'te yenmişlerdi, sonraki 3 maçta galibiyet alamadılar.

- İlk olarak '2,90' açıklanan 'Sivasspor kazanır' tercihi, düşüşe geçti ve '2,80' olarak güncellendi

En Çok Oynanan Bahis
  • 193Sivasspor - Fenerbahçe
    3
    MS2
    1,95
    45253kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç

Fenerbahçe

- Sakatlığı bulunan Mehmet Topal, hazır durumda olmayan Tolga Ciğerci, Yassine Benzia ve Islam Slimani, Sivas kafilesinde yer almadı.

- Soldado'nun ilk 11'de olması, Mehmet Ekici ve/veya Valbuena'nın da ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

- Son 50 yılın en kötü ilk 8 haftasını geçiren Fenerbahçe, hem atılan gol sayısında hem de toplanan puanda dibi gördü, düşme hattının sadece 1 basamak üzerinde yer aldı.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

İddaa Tahminleri - 20 Ekim 2018Nesine TV yorumcusu Barış Düşmez, 20 Ekim Cumartesi iddaa programından güvendiği maçları sizler için seçip analiz etti ve iddaa maç sonuçları tahminlerini paylaştı.
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