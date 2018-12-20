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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
Ahmet ERCANLAR
20.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

"F.Bahçe yalnızca bir spor kulübü değil!"

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"F.Bahçe yalnızca bir spor kulübü değil!"

Ülker Stadı’nda Hasbro ile marka ortaklığı imzalayan sarı lacivertlilerde Yönetici Sertaç Komsuoğlu “Fenerbahçe, toplum için bayrağı en önde taşıyan kulüptür” diye konuştu.

Komsuoğlu,anlaşmayla ilgili olarak da “Formamız bu ürünlere yakıştı. Fenerbahçe nereye giderse bereket katıyor” dedi.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, sarı lacivertlilerin çok farklı kulvarlarda mesaj veren bir kulüp olduğunu söyledi. Kulübün, global oyun ve eğlence şirketi Hasbro’yla marka ortaklığı töreninde konuşan Komsuoğlu, “Fenerbahçe, Türkiye’nin en önemli sivil toplum örgütüdür. Fenerbahçe bir topun çizgiyi geçmesine bağlanmayan bir kulüp” ifadelerini kullandı. “F.Bahçe yalnızca bir spor kulübü değildir” diyen Komsuoğlu, “F.Bahçe, toplum için bayrağı en önde taşıyan kulüptür. Bugün bir kez daha bayrağı en önde taşıdığımızı ilan ediyoruz” şeklinde konuştu.

2 YILLIK ANLAŞMA YAPILDI

Komşuoğlu şöyle devam etti: “Bir çocuk, bilimsel olarak ortalama 4 yaşında bir takıma ilgi duymaya başlıyor. Fenerbahçe sevgisini o yaşlardan itibaren yaymak için adımlar atıyoruz. Bizi takip eden çocuklara spor sevgisini aşılamak istiyoruz. En önemli hedefimiz, Fenerbahçe sevgisini çocuklarımızdan itibaren yaymaya devam etmek. Hasbro, Fenerium’un beklentileriyle çok örtüşen bir firma. Fenerbahçe forması o ürünlere yakıştı. Fenerbahçe forması nereye giderse, oraya bir bereket katıyor.” Hasbro Türkiye Ülke Müdürü Aslı Çetkin, Fenerbahçe ile yaptıkları marka anlaşmasının 2 yıl olarak planlandığını dile getirdi. Çetkin, amaçlarının çocukları spora yönlendirmek olduğunu belirterek “Fenerbahçe sadece Türkiye’de değil dünyada da takip edilen çok güçlü bir marka. Temsil ettiği değerler bizim değerlerimizle örtüşüyor. Bu anlaşmayla kendiliğinden var olan bir sinerjinin gün yüzüne çıkmasını sağladık” dedi.

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