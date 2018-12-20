"F.Bahçe yalnızca bir spor kulübü değil!"
Ülker Stadı’nda Hasbro ile marka ortaklığı imzalayan sarı lacivertlilerde Yönetici Sertaç Komsuoğlu “Fenerbahçe, toplum için bayrağı en önde taşıyan kulüptür” diye konuştu.
Komsuoğlu,anlaşmayla ilgili olarak da “Formamız bu ürünlere yakıştı. Fenerbahçe nereye giderse bereket katıyor” dedi.
Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, sarı lacivertlilerin çok farklı kulvarlarda mesaj veren bir kulüp olduğunu söyledi. Kulübün, global oyun ve eğlence şirketi Hasbro’yla marka ortaklığı töreninde konuşan Komsuoğlu, “Fenerbahçe, Türkiye’nin en önemli sivil toplum örgütüdür. Fenerbahçe bir topun çizgiyi geçmesine bağlanmayan bir kulüp” ifadelerini kullandı. “F.Bahçe yalnızca bir spor kulübü değildir” diyen Komsuoğlu, “F.Bahçe, toplum için bayrağı en önde taşıyan kulüptür. Bugün bir kez daha bayrağı en önde taşıdığımızı ilan ediyoruz” şeklinde konuştu.
2 YILLIK ANLAŞMA YAPILDI
Komşuoğlu şöyle devam etti: “Bir çocuk, bilimsel olarak ortalama 4 yaşında bir takıma ilgi duymaya başlıyor. Fenerbahçe sevgisini o yaşlardan itibaren yaymak için adımlar atıyoruz. Bizi takip eden çocuklara spor sevgisini aşılamak istiyoruz. En önemli hedefimiz, Fenerbahçe sevgisini çocuklarımızdan itibaren yaymaya devam etmek. Hasbro, Fenerium’un beklentileriyle çok örtüşen bir firma. Fenerbahçe forması o ürünlere yakıştı. Fenerbahçe forması nereye giderse, oraya bir bereket katıyor.” Hasbro Türkiye Ülke Müdürü Aslı Çetkin, Fenerbahçe ile yaptıkları marka anlaşmasının 2 yıl olarak planlandığını dile getirdi. Çetkin, amaçlarının çocukları spora yönlendirmek olduğunu belirterek “Fenerbahçe sadece Türkiye’de değil dünyada da takip edilen çok güçlü bir marka. Temsil ettiği değerler bizim değerlerimizle örtüşüyor. Bu anlaşmayla kendiliğinden var olan bir sinerjinin gün yüzüne çıkmasını sağladık” dedi.
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