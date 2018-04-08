F.Bahçe ve Beşiktaş peşindeydi... Resmi açıklama geldi!
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği Arjen Robben'le ilgili flaş açıklama.
Adı bir süredir Beşiktaş ve Fenerbahçe'yle transfer dedikodularına karışan Arjen Robben hakkında flaş bir açıklama geldi.
Bundesliga'da üst üste 6. şampiyonluğunu ilan eden Bayern Münih'te kulübün CEO'luğunu üstlenen Karl-Heinz Rummenigge, Hollandalı yıldızın geleceğiyle ilgili konuştu.
NET KONUŞTU
Bild gazetesine değerlendirmelerde bulunan Rummenigge, Robben'in sezon sonunda takımdan ayrılıp ayrılmayacağıyla ilgili soruya "Evet, ayrılması ihtimal dahilinde" cevabını verdi.
Almanların efsanevi futbolcusu, "Bununla birlikte hem Robben'in hem de Ribery'nin kontratlarını uzatmaya karşı değiliz. İkisi de son derece profesyonel Bu konu hakkında düşünmeliyiz." ifadelerini kullandı. (Fanatik)
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