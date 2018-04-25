F.Bahçe ve Beşiktaş Ndiaye'nin peşinde
Galatasaray'dan devre arasında ayrılarak Stoke City'nin yolunu tutan Badou Ndiaye'nin peşinde Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin olduğu paylaşıldı.
Mehmet Özcan, Futbol Masası programında yaptığı açıklamada, "Ndiaye'nin sözleşmesinde özel bir madde var. Küme düşerse, gidebiliyor. Türkiye'den Beşiktaş ve Fenerbahçe tarafından 'sezon sonu görüşelim' mesajı iletildi. 3 tane de Premier Lig takımı var peşinde" ifadelerini kullandı.
Badou Ndiaye, devre arasında 16 milyon euro bonservis bedeliyle Stoke City'nin yolunu tutmuştu. (Sporx)
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