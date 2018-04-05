F.Bahçe Üniversitesi'nde G.Saray detayı...
Kapılarını açmaya hazırlanan Fenerbahçe Üniversitesi için YÖK’e bildirilen rektör listesindeki bir isim camiada çok tartışılacak.
Başkan Aziz Yıldırım, büyük bir hayalini daha gerçeğe dönüştürmek için gün sayıyor. Yüksek Öğretim Kurulu’ndan (YÖK) tüm izinler alındı; Fenerbahçe Üniversitesi önümüzdeki yıl itibariyle eğitim hayatına başlıyor. Yeri belli, kaç ‘fakülte-enstitü’sü olacağı belli. Hatta Fenerbahçe Üniversitesi, YÖK’ün resmi sitesine bile girdi.
Kulüp, üniversitede görev alacak akademisyenler için ilanlar vermeye başladı. Bu arada YÖK de rektör konusunda Fenerbahçe Kulübü’nden isim istedi. Aziz Yıldırım’ın aklındaki ilk aday; Ali İhsan Karacan’dı. Eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı... Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomi başdanışmanlığını yapmış bir isim...
BİR İSİM DAHA EKLENDİ
Ancak YÖK’e gönderilen listeye bir isim daha eklendi: İrfan Güney... Elektrik elektronik alanında uzman... YÖK Dünya Bank Projesi aracılığıyla İngiltere’de Glasgow ve ABD’de Arizona State Üniversiteleri’nde bulunmuş. Okan Üniversitesi’nde Rektör Yardımcılığı yapmış.
Ve en dikkat edici noktaya gelelim: Halen Acıbadem Üniversitesi’nde Rektör Yardımcısı olarak görev yapıyor.3 Temmuz sürecinde yol ayrımına gelen Aziz Yıldırım-Mehmet Ali Aydınlar ikilisi; geçtiğimiz aylarda yaptıkları sponsorluk anlaşması ile dikkatleri üzerlerine çekmişti.
Bu anlaşmada, Acıbadem Grubu’nun, üniversitede yer alacak bir kampüsün tüm masraflarını da üstlendiği söylenmişti. Şimdi rektör adayı olarak İrfan Güney isminin geçmesi, camiada, Acıbadem Grubu’nun ikinci bir hamlesi olarak yorumlanıyor.
Öyle ki; Karacan’ın, listede tek isim olmadığı için artık bu oluşuma çok da sıcak bakmadığı, bu durumda da Güney’in rektörlük yolunun ardına kadar açıldığı iddia ediliyor.
FLAŞ GELİŞMELER YAŞANIYOR
Bu konuda son günlerde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Karacan’ın çekilmesinin ardından ‘tek aday’ olarak kalan İrfan Güney’in, Acıbadem Grubu’nda yakınlarıyla yaptığı konuşmalarda, “Tarihe geçiyorum. Fenerbahçe Üniversitesi’nin ilk rektörü, bir Galatasaraylı olacak” dediği iddia ediliyor. Fenerbahçe Üniversitesi’nin ilk rektörünün bir Galatasaray taraftarı olmasının, camiada nasıl karşılanacağı merak konusu...
Ayrıca, Yıldırım’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı İzmir seyahatinde, Acıbadem ile aralarındaki sponsorluk anlaşması hakkında yine “İçime sinmedi” yorumu yapmasının da, Acıbadem cephesinde kriz çıkardığı bildirildi. Mehmet Ali Aydınlar’ın Fenerbahçe Üniversitesi içinde kuracağı ve tüm masraflarını üstleneceği Sağlık Bilimleri Fakültesi konusunda geri adım atmayı düşündüğü ileri sürülüyor. (Fanatik)
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