F.Bahçe tribünlerinde yapılacak o koreografi ortaya çıktı!
Fenerbahçeli taraftarların bugünkü derbi için özel bir koreografi çalışmasında oldukları öne sürülmüştü.
Dün sosyal medyada, bu konu açığa kavuştu. Tribünde bugün şut çeken Fenerbahçeli bir figür ile gözyaşları sel olmuş bir Aslan figürü yer alacak.
Bu arada bugünkü maçta Ülker Stadı’nın tamamen dolmasına kesin gözüyle bakılıyor. Tribünlerde koreografinin yanı sıra farklı şovların da yapılacağı kaydedildi. Ülker Stadı’nda bugün tam anlamıyla bir şölen yaşanması bekleniyor. (Fanatik)
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