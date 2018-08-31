F.Bahçe transferi bitirdi! Uçak biletleri hazırlanıyor
Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki Cezayirli orta saha oyuncusu Yassine Benzia için Lille'e teklif yaptığı belirtildi.
Haber Global'a göre Fenerbahçe, Yassine Benzia ve Lille Kulübü ile her konuda anlaşmaya vardı. Oyuncu ve menajeri Djibril Niang öğleden sonra Paris'ten İstanbul'a gelecekler. Uçak biletleri hazırlanıyor.
Yacine Benzia nasıl bir futbolcu?
Lille takımı ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Yacine Benzia geçtiğimiz sezon Fransa Ligi'nde 33 karşılaşmada 2,478 dakika süre aldı ve takımı adına 2 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Cezayirli oyuncu on numara mevkiinde forma giyiyor
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