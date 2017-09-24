F.Bahçe seriye bağladı! Kadıköy'de gard yine düşmedi

İşte Fenerbahçe'nin ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galasaratay'a karşı üstünlüğü...
FENERBAHÇE 15 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Fenerbahçe, Kadıköy’de Beşiktaş’a 12 yıldır kaybetmiyor. 17 Nisan 2005 yılında oynanan ve Beşiktaş’ta Pancu’nun kaleye geçip siyah-beyazlıların 4-3 kazandığı karşılaşmanın ardından oynanan 14 karşılaşmada Fenerbahçe rakibine 8 kez üstünlük kurup 6 maçta da berabere kalmıştı. Fenerbahçe dün oynanan karşılaşmada Giuliano ve Janssen’in attığı gollerle rakibini 2-1 mağlup ederken seriyi 15 maça çıkardı.
G.SARAY'A KARŞI 18 MAÇLIK SERİ
Fenerbahçe, bir diğer önemli rakibi Galatatasaray'a karşı da iç sahada geçilmesi güç bir başarıya imza attı.
Fenerbahçe, söz konusu dönemdeki maçlarda, Galatasaray filelerine 28 gol gönderirken, kalesindeki 8 gole engel olamadı. Sarı-kırmızılı ekibe karşı sahasında son olarak 22 Aralık 1999'da 2-1'lik skorla mağlup olan Fenerbahçe, rakibiyle daha sonra Kadıköy'de yaptığı 18 mücadelede yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 14 galibiyet alan sarı-lacivertli ekip, 4 karşılaşmayı da berabere tamamladı.