F.Bahçe şampiyonluk topu oynuyor mu?

BERABERLİKLE ÇALIMBAY VE KOCAMAN YARA ALDI





1- Trabzon’daki maçın sonucunun şampiyonluk yarışındaki takım sayısını etkileyebileceğini söylemiştiniz. Maç berabere bitti. Yarıştaki takım sayısı düştü mü?

- BUNU söylerken birinci derecede “Trabzon, kaybederse yarıştaki takım sayısı 4’e düşer” demek istedim. O tabloda ne olurdu? Trabzon 30, Beşiktaş 36, F.Bahçe 39 diğerleri G.Saray 41 ve Başakşehir 42. Yani birbirine çok yakın bir dörtlü kalırdı. Beraberlik Trabzon’u liderin 11 puan, F.Bahçe’yi de 5 puan gerisine itti. Dolayısıyla bir maçta kayıp 3 puan varken, bu beraberlik kayıp sayısını 4’e çıkardı. İki kaybeden üç kazanan oldu beraberlikle. Açıkçası Trabzon ve Fenerbahçe yara aldı.

EVERTON’DA CENK’İ OYNATACAK ADAMLAR YOK





2- Cenk Tosun büyük umutlarla gittiği Everton’dan istediği başlangıcı yapamadı. Neden?

- Bütünüyle baktığında iyi bir transfer. Beşiktaş adına harika bir paraya gitti. Cenk, belki her futbolcunun istediği bir lige gitti. Çünkü Premier Lig her futbolcu için caziptir ama Cenk’in gittiği takım için aynı şeyleri söylemem mümkün değil. Cenk, oynatan değil, oynatılan bir futbolcu. Beşikaş’ta da baktığın zaman oynatan futbolcu tipi çok fazla. Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Tolgay, Caner, Gökhan... Bunlar Cenk için çok önemli futbolculardı. Everton’da bunlar yok. Cenk, çok iyi bir golcü ve çok iyi bir golcünün ortaya çıkması için bu adamlar ortaya çıkmalı. Cenk bireysel özellikleri çok önde olan biri değil. Zorlanacak ve bu durum bir müddet daha yaşanacak.

3- Trabzon-F.Bahçe maçında iki hocanın tercihleri çok eleştirildi. Ne diyorsunuz?





- İLK yarı tablo F.Bahçe’nin lehineydi. Trabzon, 2. yarıya Sosa ile başlayınca F.Bahçe’yi çıkarmamaya başladı. F.Bahçe ilk yarı 5 atağı becerisiyle yaptıysa 5’ini de Trabzon’un top kaybıyla yaptı. Sosa ile 2. yarı Trabzon lehine oluştu. F.Bahçe de geriye düşünce Valbuena ile etkili oldu. Valbuena’nın bir pas hatası -ki doğru yere oynadı- ile Burak neredeyse 2. golü atıyordu. Millet bu hatasını görmek istiyor ama Valbuena’nın 5 pozisyon yarattığını ve asistini görmüyor! ‘Yıldız’ denilecek adamlar varsa onlar Sosa ve Valbuena’dır. İyi futbol iyi futbolcuyla oynanır. Onlar girince oyun güzelleşti. Hocalar da, “Yıldızlardan istifade etmiyorlar” diye eleştiriliyor ki bu eleştiri de doğrudur.

AYKUT HOCA, NEYE GÖRE ‘KOLLANIYORLAR’ DİYOR

4- Kocaman, “Bizi şampiyon yapmayacaklar” dedi. Bu tepkisinde haklı mı?

- Ocak ortasında Antalya’da şampiyonluk için sonuna kadar savaşma sözü verdi. Trabzon maçı sonrası, “Böyle şampiyon olunmaz” dedi ve şimdi de, “Yapmayacaklar” diyor. Antalya’da konuşurken hakemler başka ülkeden miydi? Başakşehir ve Beşiktaş’ın kollandığını neye istinaden söylüyor? Hakemleri Başakşehir, Beşiktaş ve kendi maçları için farklı bir psikolojiye sokmak isteyebilir. Hepsini kabul edelim peki F.Bahçe’nin şampiyon olacak bir futbol oynadığını kabul eden bir Allah’ın kulu var mı? Beşiktaş, G.Saray ve Başakşehir’den daha mı iyi oynuyor? Müthiş bir hata olur, o zaman bıçak kemiğe dayanır. Ama şu anki tablo bunu göstermiyor.

SAKATLIK İDMANDA MI MAÇTA MI OLUYOR?

5- Fenerbahçe’de bu sezon 20’ye yakın oyuncu sakatlandı. Bunun nedeni nedir?

- TÜRÜ önemli. Yumuşak dokuda sorun ağırlıkla futbolcudan kaynaklanır. Darbeye bağlı olan farklıdır. Maçta mı, idmanda mı, başka bir ortamda mı oldu? Dozu yüksek idmandan mı oluştu? Koşu mesafesini önde tutanlar için idman dozları ağırdır. Ama bu sayı yarış için çok fazla.

ÜMİT ÖZAT’IN ŞENOL GÜNEŞ AÇIKLAMASI DOĞRU DEĞİL

6- Ümit Özat, Şenol Güneş’in hakem tepkisini anlatırken, “Kafayı F.Bahçe ile bozmuş” dedi...

- Bu konuyla ilgili olarak Ümit Özat’a bir şey söylemek düşmez. Eğer Şenol Hoca, bu lafı, “Siz bu düdükleri Başakşehir veya Galatasaray maçlarında da çalabiliyor musunuz” deseydi, Ümit Özat, muhtemelen bu konuda bir şey demeyecekti.

Belki de uzun yıllar Fenerbahçe’de görev yaptığı için veya bu hafta Fenerbahçe ile oynayacakları için söylemiş olabilir.

KASIMPAŞA HATADAN DÖNDÜ

7- Kemal Özdeş ilginç bir olay yaşadı. Telefonla görevinden alındı, sonra geri döndü... Biraz tuhaf değil mi?

- Bir yöneticinin anlık tepkisidir. Kemal Özdeş’in basın toplantısında bunları daha sakin şekilde ifade etmesi ve yöneticinin de daha sonra sakin değerlendirme yapmasını sağladı. Belki bir hatadan dönüldü. Gidiş ve dönüş biçimi tartışılır. Biri başkan, biri hoca. İkisi de bunları değerlendirecek kadar sağlıklı düşünmüşlerdir. Belki de, “Ya hatadan dönmeli ya da devam edelim” demişlerdir...

TRANSFERDE BAŞAKŞEHİR FARK ATTI

8- Ara transfer takviyelerine bakınca şampiyonluk yarışı veren takımlar içinde en doğru hamleleri kim yaptı?

- Türkçe’de, “Gelen gideni aratır” derler. Başakşehir haricinde hiçbiri takviye yapmadı. Transfer yaptı ama takviye yapmadılar! Beşiktaş’ın aldığı hücumcuların Cenk’ten daha iyi olduğu söylenebilir mi? Ndiaye’nin yerine oynayacaklar ondan daha etkili olabilir mi, kalite olarak?

G.Saray pozisyon olarak boş yerini doldurdu ama önemli bir silahı da yolladı. Beşiktaş ve G.Saray ekonomik olarak doğru yaptı. Ama ben teknik açıdan bakıyorum. F.Bahçe içinden transfer üretti; Eljif. Artı puan olabilir. Başakşehir sezon başında en sağlıklı transferi yapandı, ara transferde de Arda’yı aldı. Arda daha emekliyor. Ayağa kalkarsa o zaman fark barizleşir. Yarıştakilerde nokta atışını Başakşehir yaptı.

EN ZOR MAÇ LİDERİNKİ

9- F.Bahçe-Gençlerbirliği, Sivas-Galatasaray, Konya-Başakşehir... Bu maçların sonuçları ne olur?

- İşi en zor görünen Başakşehir. Niye? Konya yeni transferleriyle içeride ayrı bir atmosfer yaratabilir. Ama Başakşehir içeride de dışarıda da sakin bir takım. Belki dışarıda daha iyi oynuyor. F.Bahçe’nin her şeye rağmen kazanacağını düşünüyorum. Ama kötü bir futbol olursa işi zorlaşır başta. Kocaman’ın Valbuena ile başlayacağını tahmin ediyorum. Hem takıma hem tribüne ayrı bir artı getirebilir. Sivas, 10 kişilik Akhisar’a puan kaybetti, iyi oynadığı maçta Malatya’ya kaybetti. Bu bir baskı yaratabilir ama her şeye rağmen zor maç. G.Saray, tecrübesiyle önde.

ETO’O’YU NASRİ BOZDU

10- Antalyaspor’un Eto’o ile başlayan Menez ve Nasri ile süren ‘proje’si bugün itibarıyla çöktü. Neden?

- STAR getirmekle iş bitmiyor. Aslında Antalya Eto’o ile amacına ulaştı. Antalya’nın dengesini Menez ile Nasri bozdu. Belki de üçünün bir araya gelmesi takımdaki dengeleri bozdu. Hatta Nasri, Eto’o’nun dahi kimyasını bozmuş olabilir. Problemler ondan sonra yaşandı. Devam etmeyeceği belliydi. Bu iş tahterevalli gibidir. Bir yana ağırlık çok binince denge bozulur.