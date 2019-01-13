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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Basketbol
AA
13.01.2019 - 14:57, Son Güncelleme:

F.Bahçe, Sakarya Belediye'yi farklı geçti!

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F.Bahçe, Sakarya Belediye'yi farklı geçti!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'u 89-64 yenerek liderliğini sürdürdü.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Emin Moğulkoç, Ali Serkan Emlek, Polat Parlak

Fenerbahçe Beko: Sloukas 10, Green 6, Egehan Arna 14, Kalinic 10, Ahmet Düverioğlu 19, Melih Mahmutoğlu 11, Sinan Güler 2, Melli 3, Lauvergne 5, Efe Ergi Tırpancı 6, Barış Hersek 3

Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: Wilbekin 5, Alp Karahan 12, Edogi 12, Etou 12, İzzet Türkyılmaz 5, Burak Eşlik 8, Uğur Dokuyan, Bora Hun Paçun 5, Barlow 3, Hüseyin Çevirgen, Mehmet Meriç 2

1. Periyot: 19-15
Devre: 44-35
3. Periyot: 69-46

Karşılaşmaya iki ekip de karşılıklı sayılar bularak başladı. İzzet Türkyılmaz'la sayılar üreten Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol karşısında Kalinic ve Green'le dış atışlardan basketler bulan Fenerbahçe Beko, 5. dakikayı 11-10 üstün geçti. Savunmasını sertleştiren sarı-lacivertli ekip, Egehan Arna ve Sloukas'ın kaydettiği sayılarla ilk çeyreği 19-15 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe hücumda iyi başlayan Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, 12. dakikada öne geçti: 19-20. Çabuk toparlanan Fenerbahçe Beko, 8-0'lık seri yakaladı ve 13. dakikada farkı 7 sayıya (27-20) çıkardı. Hücumlarda kötü şut tercihlerinde bulunan sarı-lacivertliler karşısında konuk ekip, Alp Karahan'ın etkili oyunuyla 18. dakikada eşitliği yakaladı: 31-31. Hücumda ve savunmada temposunu arttıran Fenerbahçe Beko, Melih Mahmutoğlu'nun arka arkaya kaydettiği üç sayılık basketlerle soyunma odasına 44-35 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte Ahmet Düverioğlu'nun pota altından, Melli ve Egehan Arna'nın dış atışlardan kaydettiği sayılarla 13-2'lik seri yakalayan Fenerbahçe Beko, 24. dakikada farkı 20 sayıya (57-37) taşıdı. Farkı açmaya devam eden Fenerbahçe Beko, son çeyreğe 69-46 üstün girdi.

Oyun konsantrasyonu düşen rakibi karşısında rahat sayılar bulan Fenerbahçe Beko, karşılaşmayı 89-64 kazandı. 

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