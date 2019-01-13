F.Bahçe, Sakarya Belediye'yi farklı geçti!
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'u 89-64 yenerek liderliğini sürdürdü.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Emin Moğulkoç, Ali Serkan Emlek, Polat Parlak
Fenerbahçe Beko: Sloukas 10, Green 6, Egehan Arna 14, Kalinic 10, Ahmet Düverioğlu 19, Melih Mahmutoğlu 11, Sinan Güler 2, Melli 3, Lauvergne 5, Efe Ergi Tırpancı 6, Barış Hersek 3
Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: Wilbekin 5, Alp Karahan 12, Edogi 12, Etou 12, İzzet Türkyılmaz 5, Burak Eşlik 8, Uğur Dokuyan, Bora Hun Paçun 5, Barlow 3, Hüseyin Çevirgen, Mehmet Meriç 2
1. Periyot: 19-15
Devre: 44-35
3. Periyot: 69-46
Karşılaşmaya iki ekip de karşılıklı sayılar bularak başladı. İzzet Türkyılmaz'la sayılar üreten Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol karşısında Kalinic ve Green'le dış atışlardan basketler bulan Fenerbahçe Beko, 5. dakikayı 11-10 üstün geçti. Savunmasını sertleştiren sarı-lacivertli ekip, Egehan Arna ve Sloukas'ın kaydettiği sayılarla ilk çeyreği 19-15 önde tamamladı.
İkinci çeyreğe hücumda iyi başlayan Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, 12. dakikada öne geçti: 19-20. Çabuk toparlanan Fenerbahçe Beko, 8-0'lık seri yakaladı ve 13. dakikada farkı 7 sayıya (27-20) çıkardı. Hücumlarda kötü şut tercihlerinde bulunan sarı-lacivertliler karşısında konuk ekip, Alp Karahan'ın etkili oyunuyla 18. dakikada eşitliği yakaladı: 31-31. Hücumda ve savunmada temposunu arttıran Fenerbahçe Beko, Melih Mahmutoğlu'nun arka arkaya kaydettiği üç sayılık basketlerle soyunma odasına 44-35 önde gitti.
Üçüncü çeyrekte Ahmet Düverioğlu'nun pota altından, Melli ve Egehan Arna'nın dış atışlardan kaydettiği sayılarla 13-2'lik seri yakalayan Fenerbahçe Beko, 24. dakikada farkı 20 sayıya (57-37) taşıdı. Farkı açmaya devam eden Fenerbahçe Beko, son çeyreğe 69-46 üstün girdi.
Oyun konsantrasyonu düşen rakibi karşısında rahat sayılar bulan Fenerbahçe Beko, karşılaşmayı 89-64 kazandı.
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