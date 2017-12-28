« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri>F.Bahçe Real'e boyun eğdi

F.Bahçe Real'e boyun eğdi

THY Avrupa Ligi 15. haftasında bu akşam temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş kendi sahasında İspanya'nın köklü takımı Real Madrid ile karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertli ekibimiz sahadan 77-79 mağlup ayrıldı.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

THY Avrupa Ligi 15'inci hafta mücadelesinde, temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş kendi sahasında İspanya ekibi Real Madrid'e 79-77 mağlup oldu.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleye etkili başlayan sarı-lacivertli ekip, ilk periyodu 17-10 önde kapattı. İlk periyottaki savunma direncini 2'nci periyotta kaybeden Fenerbahçe, bu çeyrekte potasında 27 sayı görürken, rakip potaya 19 sayı bıraktı ve devreye 37-36'lık Real Madrid üstünlüğü ile girildi.

3'üncü periyot karşılıklı sayılarla geçilirken, Real Madrid 3'üncü periyotu 1 sayı önde kapattı: 61-62. Final çeyreğinde üstün oyununu sürdüren Madrid ekibi, parkeden 79-77 galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid, Avrupa Ligi'ndeki 9'uncu galibiyetine uzanırken, Fenerbahçe Doğuş 6'ncı yenilgisini aldı.

İLK ÇEYREK SONUCU: 17-10

İLK YARI SONUCU: 36 - 37

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: 61-62

DÖRDÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: 77-79

 

 

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL HABERLERİ
BASKETBOL HABERLERİ
VOLEYBOL HABERLERİ