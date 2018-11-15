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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Basketbol
15.11.2018 - 23:54, Son Güncelleme:

F.Bahçe, Olympiakos'u deplasmanda devirdi

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F.Bahçe, Olympiakos'u deplasmanda devirdi

THY Euroleague 7. hafta maçında Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Olympiakos'u 73-72 mağlup etti.

Basketbol THY Avrupa Ligi 7. haftasında Fenerbahçe, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u deplasmanda 73-72 mağlup etti.  Fenerbahçe, bu sonuçla 6. galibiyetini elde etti. Olympiakos ise 4. kez yenildi.

Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe, 1. periyodu 21-18 önde geçti. Maçın 2. çeyreği çekişmeli geçerken, ilk yarı 39-39 beraberlikle tamamlandı.
İkinci yarıya hücumda etkisiz başlayan Fenerbahçe, 3. periyot sonunda 53-50 geriye düştü.

Çekişmenin son ana kadar sürdüğü karşılaşmanın son bölümünde Fenerbahçe'de Sloukas, takımını taşıyan isim oldu. Sarı-lacivertli takım, son bölümlerde bu oyuncuyla üst üste sayılar üreterek karşılaşmadan 73-72 galip ayrıldı.

Salon: Barış ve Dostluk
Hakemler: Borys Ryzhyk (Ukrayna), Fernando Rocha (Portekiz), Carlos Peruga (İspanya)
Olympiakos: Spanoulis 8, Milutinov 6, Williams Goss 13, Timma, Printezis 10, Strelnieks 2, Papanikolaou 18, Mantzaris 2, Bogris 4, Leday 3, Toupane 6
Fenerbahçe: Sloukas 20, Melih Mahmutoğlu 12, Kalinic 16, Melli 8, Ahmet Düverioğlu 2, Guduric, Sinan Güler, Datome 7, Lauvergne 6, Ali Muhammed 2
1. Periyot: 18-21
Devre: 39-39
3. Periyot: 53-50
Beş faulle çıkan: 33.53 Melli (Fenerbahçe)

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