F.Bahçe maçı sonrası... 'Bu zaferi 6 puan sayıyoruz'
Lukac, Akhisarspor'un Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2 mağlup ettiği maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Akhisar'ın kalecisi, "Fenerbahçe gibi büyük takımlara karşı alınan 3 puanı, 6 puan sayıyoruz" dedi.
İşte Lukac'ın F.Bahçe maçı sonrası sözleri:
"Çok zor bir deplasmanda önemli bir 3 puan adık. Fenerbahçe gibi büyük takımlara karşı alınan 3 puanı, 6 puan sayıyoruz. Biz galibiyete inanmıştık. 4 gün içinde Beşiktaş ile iki maç yaptılar. Yorgun olduklarını biliyorduk ve burada kazandık.
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