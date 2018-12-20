F.Bahçe kupada moral arıyor! iddaa'da sürpriz düşüş...
Ersun Yanal'ın ilk maçında, 90+4'te yıkılan Fenerbahçe, Giresunspor ile oynayacağı kupa maçını kazanıp moral depolamak istiyor. Takımlardan son gelişmelere ve iddaa'daki sürpriz düşüşe göz atalım...
Giresunspor - Fenerbahçe
- İlk maçı 1-0 kazanan sarı lacivertliler, Giresun'daki rövanş öncesi avantajı kapmıştı.
- Geçen sezon da kupada eşleşmişler, Fenerbahçe iki karşılaşmayı da 'tek farkla' kazanıp turlamıştı.
- Taraftarın özlemle beklediği Ersun Yanal, BB Erzurumspor maçıyla 'yeni sayfa' açtı ama 90+4'te yenilen golle maç 2-2 bitti ve büyük şok yaşandı.
- Jailson'un cezası sürüyor ama cezası biten Soldado, görev verilmesi halinde forma giyebilir.
- Şener, Frey, Oğuz Kağan ve Yiğithan sakat. Sakatlığını atlatıp uzun bir aradan sonra, Erzurumspor maçında kadroya giren Ferdi Kadıoğlu, bu sefer süre alabilir.
- İç sahada oynadığı son 2 lig maçını kaybeden, 5 resmi maçtır galibiyete hasret olan Giresunspor ise sürpriz peşinde...
iddaa'da sürpriz düşüş!
- 'MS 1X2' tercihlerinde herhangi bir düşüş yok ama 'İYX' tercihinde sürpriz bir düşüş yaşandı.
- İlk olarak 2,25 iddaa oranı belirlenmişti, an itibariyle bu tercih 2,00'ye geriledi.
- Fenerbahçe'nin son 16 resmi maçının 8'inde ilk yarılarda eşitlik bozulmazken; İstanbul'daki ilk maç da dahil olmak üzere, Giresunspor'un son 3 resmi maçının 2'sinde ilk yarılar beraberlikle sonuçlandı.
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