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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
04.05.2019 - 12:05, Son Güncelleme:

F.Bahçe, Kasımpaşa deplasmanında! KG VAR iddaa oranında müthiş düşüş...

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F.Bahçe, Kasımpaşa deplasmanında! KG VAR iddaa oranında müthiş düşüş...

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanında sezonun en kritik maçlarından birine çıkacak. Takımlardan son haberlere ve iddaa'daki değişime göz atalım...

KASIMPAŞA

- Sezonun büyük bölümünde 1 numara olarak görev yapan Ramazan Köse sakat, as stoper Syam Ben Youssef cezalı.

- Ligdeki son 3 maçtan galibiyet çıkartamadılar ama Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynadıkları son 3 maçta yenilgileri yok. (3 maç - 5 puan)

- İlk olarak 1,45'ten açılan "KG VAR" iddaa oranı 1,30'a düşürüldü! Kasımpaşa'nın Fenerbahçe ile iç sahada yaptığı son 2 lig maçında bu tercih kazandırmıştı...

FENERBAHÇE

- Volkan Demirel, Martin Skrtel ve Sadık Çiftpınar cezalı.

- Serdar Aziz iyileşti ve bugün stoper ikilisi olarak Neustadter ile onu izleyebiliriz.

- Ligdeki son maçına 8 Şubat'taki Kayseri deplasmanında çıkan Neustadter'in, Ersun Yanal'dan bir kez daha kesik yemesi ve "Mehmet Topal - Serdar Aziz" ile başlanması da sürpriz olmaz...

- Sakatlığını atlatan Victor Moses maç kadrosuna dahil edildi. Yanal'ın son kararı maç saati vermesi bekleniyor.

F.Bahçe, Kasımpaşa deplasmanında KG VAR iddaa oranında müthiş düşüş...

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

- Kasımpaşa'nın ligdeki son 5 maçının 4'ünde karşılıklı goller izledik. (KG VAR)

- Fenerbahçe'nin ise ligdeki son 9 maçının 8'inde karşılıklı goller oldu! (KG VAR)

- Kasımpaşa evindeki son 8 lig maçında kalesini gole kapatamazken, Fenerbahçe ise deplasmandaki son 6 maçında topu ağlarında gördü. (KG VAR)

MİSLİ.COM YAZARI ERTAN SÜZGÜN GOLLÜ BİR MAÇ BEKLİYOR!

Mustafa Denizli yönetimindeki Kasımpaşa, düşme potasının hemen üzerinde bulunan Göztepe’nin 8 puan önünde. Kalan 4 haftada bu farkın kapanması oldukça zor. Düşme korkusu yaşayacaklarını düşünmüyorum.

Fenerbahçe için aynı şeyleri söylemek ise kolay değil. Sınırın 4 puan üzerindeler. Trabzonspor deplasmanında son dakikada alınan 1 puan onlar adına önemliydi ancak hala o tehlikeyi atlatabilmiş değiller.

İki takım arasında oynanan son 3 karşılaşma da ÜST bitti, bu maçlarda toplam 15 gol atıldı. Stoperlerin cezalı olduğu maçta forvetler konuşur. En az 3 gol izleriz.

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