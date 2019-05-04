F.Bahçe, Kasımpaşa deplasmanında! KG VAR iddaa oranında müthiş düşüş...
Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanında sezonun en kritik maçlarından birine çıkacak. Takımlardan son haberlere ve iddaa'daki değişime göz atalım...
- Sezonun büyük bölümünde 1 numara olarak görev yapan Ramazan Köse sakat, as stoper Syam Ben Youssef cezalı.
- Ligdeki son 3 maçtan galibiyet çıkartamadılar ama Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynadıkları son 3 maçta yenilgileri yok. (3 maç - 5 puan)
- İlk olarak 1,45'ten açılan "KG VAR" iddaa oranı 1,30'a düşürüldü! Kasımpaşa'nın Fenerbahçe ile iç sahada yaptığı son 2 lig maçında bu tercih kazandırmıştı...
FENERBAHÇE
- Volkan Demirel, Martin Skrtel ve Sadık Çiftpınar cezalı.
- Serdar Aziz iyileşti ve bugün stoper ikilisi olarak Neustadter ile onu izleyebiliriz.
- Ligdeki son maçına 8 Şubat'taki Kayseri deplasmanında çıkan Neustadter'in, Ersun Yanal'dan bir kez daha kesik yemesi ve "Mehmet Topal - Serdar Aziz" ile başlanması da sürpriz olmaz...
- Sakatlığını atlatan Victor Moses maç kadrosuna dahil edildi. Yanal'ın son kararı maç saati vermesi bekleniyor.
BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!
- Kasımpaşa'nın ligdeki son 5 maçının 4'ünde karşılıklı goller izledik. (KG VAR)
- Fenerbahçe'nin ise ligdeki son 9 maçının 8'inde karşılıklı goller oldu! (KG VAR)
- Kasımpaşa evindeki son 8 lig maçında kalesini gole kapatamazken, Fenerbahçe ise deplasmandaki son 6 maçında topu ağlarında gördü. (KG VAR)
MİSLİ.COM YAZARI ERTAN SÜZGÜN GOLLÜ BİR MAÇ BEKLİYOR!
Mustafa Denizli yönetimindeki Kasımpaşa, düşme potasının hemen üzerinde bulunan Göztepe’nin 8 puan önünde. Kalan 4 haftada bu farkın kapanması oldukça zor. Düşme korkusu yaşayacaklarını düşünmüyorum.
Fenerbahçe için aynı şeyleri söylemek ise kolay değil. Sınırın 4 puan üzerindeler. Trabzonspor deplasmanında son dakikada alınan 1 puan onlar adına önemliydi ancak hala o tehlikeyi atlatabilmiş değiller.
İki takım arasında oynanan son 3 karşılaşma da ÜST bitti, bu maçlarda toplam 15 gol atıldı. Stoperlerin cezalı olduğu maçta forvetler konuşur. En az 3 gol izleriz.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle