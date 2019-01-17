F.Bahçe, Kanarya Adaları'nda! iddaa'da öne çıkan ise...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Basketbol
17.01.2019 - 12:16, Son Güncelleme:

F.Bahçe, Kanarya Adaları'nda! iddaa'da öne çıkan ise...

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F.Bahçe, Kanarya Adaları'nda! iddaa'da öne çıkan ise...

Nesine.com'un basketbol iddaa yazarları, Fenerbahçe'nin Gran Canaria ile oynayacağı maçı sizler için değerlendirdi.

Romario Özsavidis'ten 'Gran Canaria - Fenerbahçe Beko' iddaa analizi

Ev sahibi için söylenecek fazla bir şey yok esasen Euroleague kulvarı noktasında. Çift maç haftasında hem Real Madrid’e hem de Baskonia’ya kaybettiler. Ayrıca arka arkaya 3 karşılaşmadır galibiyetten uzaklar.

Hafta sonu Valencia deplasmanında farklı bir yenilgi aldılar ve alt sıralara iyice yakınlaştırlar ki; ACB Liginde sıradaki rakipleri Murcia ve alt sıraları ciddi manada ilgilendiriyor bu maç.

Avrupa’nın en iyi takımlarından biri olan Fenerbahçe Beko karşısında fazla şansları yok gibi. Pota altında Vesely-Melli-Leuvergne; kısa oyuncularımız Datome, Guduric ve Sloukas, rakip rotasyona karşı çok daha ağır basan isimler.

Gran Canaria için asıl hedef hafta sonu oynanacak olan Murcia maçı olacaktır diye düşünüyorum. Bu da konsantre düşüklüğüne ve ilk yarı sonunda oyun kontrolünün bize geçmesi anlamına gelebilir.

Temsilcimizin kazanmasını bekliyorum.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 713(4,5h-8,5h)Gran Canaria - Fenerbahçe
    2
    İM2/2
    2,25
    8072kez oynandı
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