F.Bahçe, Kanarya Adaları'nda! iddaa'da öne çıkan ise...
Nesine.com'un basketbol iddaa yazarları, Fenerbahçe'nin Gran Canaria ile oynayacağı maçı sizler için değerlendirdi.
Romario Özsavidis'ten 'Gran Canaria - Fenerbahçe Beko' iddaa analizi
Ev sahibi için söylenecek fazla bir şey yok esasen Euroleague kulvarı noktasında. Çift maç haftasında hem Real Madrid’e hem de Baskonia’ya kaybettiler. Ayrıca arka arkaya 3 karşılaşmadır galibiyetten uzaklar.
Hafta sonu Valencia deplasmanında farklı bir yenilgi aldılar ve alt sıralara iyice yakınlaştırlar ki; ACB Liginde sıradaki rakipleri Murcia ve alt sıraları ciddi manada ilgilendiriyor bu maç.
Avrupa’nın en iyi takımlarından biri olan Fenerbahçe Beko karşısında fazla şansları yok gibi. Pota altında Vesely-Melli-Leuvergne; kısa oyuncularımız Datome, Guduric ve Sloukas, rakip rotasyona karşı çok daha ağır basan isimler.
Gran Canaria için asıl hedef hafta sonu oynanacak olan Murcia maçı olacaktır diye düşünüyorum. Bu da konsantre düşüklüğüne ve ilk yarı sonunda oyun kontrolünün bize geçmesi anlamına gelebilir.
Temsilcimizin kazanmasını bekliyorum.
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