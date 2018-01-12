F.Bahçe kampında dikkat çeken o detay!

Fenerbahçe Antalya kampını tamamlamak üzere... Sarı lacivertli takımın dün yaptığı antrenmanda yoğun yağış vardı. Birçok takım yağmur sebebiyle dünkü çalışmalarına salonda devam ederken, Fenerbahçe ise yoğun yağışa aldırış etmedi ve sahada çalıştı...

Kampta Mehmet Ekici ve Janssen dışında tüm oyuncular takımla birlikte antrenmana katıldı. Mehmet Ekici tamamen iyileşmesine rağmen iyice güçlendikten sonra takımla antrenmanlara alındı ve fiziksel olarak son derece iyi bir durumda. Janssen’in ayağındaki morluk ise sürüyor. Hollandalı yıldızın bu ödeminin gitmemesi adalelerinde bir sakatlığa yol açabileceği için riske edilmedi ve kampta takım ile beraber çalışmadı.

Kocaman günde 2 antrenman yaptırdı ve çalışmalarda taktiksel olarak takımını hazırladı. Oyuncular da son derece moralliydi. Kampa bugün Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticiler de katılacaklar. Son gün yapılacak hazırlık maçının ardından İstanbul’a dönülecek ve İstanbulspor maçı için hazırlıklar çalışmalar Fenerbahçe Tesisleri'nde devam edecek.

Muhabirimiz Ahmet Ercanlar'ın kamp izlenimleri için videoya tıklayınız...

Fenerbahçe yarın saat 21.00'de Arnavutluk ekibi Kukesi ile yapacağı hazırlık maçıyla beraber kamp çalışmalarını tamamlayacak.