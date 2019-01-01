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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
01.01.2019 - 11:30, Son Güncelleme:

F.Bahçe ilk yarıyı düşme hattında tamamladı, yayın gelirinde ise...

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F.Bahçe ilk yarıyı düşme hattında tamamladı, yayın gelirinde ise...

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, yayın gelirinden en fazla kazanç sağlayan kulüpler oldu.

Yayın geliri havuzundan alınan payda zirve Galatasaray'ın olurken, ilk yarıyı düşme hattında kapatan Fenerbahçe, en çok para kazanan ikinci takım ünvanını elde etti.

Beşiktaş'ın 3. sırada yer aldığı klasmanda, Trabzonspor 4, Medipol Başakşehir ise 5. sırada yer buldu.

- Yayın geliri toplamı 500 milyon dolar

Süper Lig yayın hakkını 2 yıl önce 500 milyon dolar karşılığında alan beIN SPORTS, bu meblağın yarısını ihale günündeki kurdan (3,26 lira), diğer yarısını da güncel kurdan ödemeyi taahhüt etmişti.

Bu sezona geçilirken 3,26 olan sabit kur, enflasyon oranınca artarak 3,76’ya yükseldi. Güncel kurdan ödenen/ödenecek kısımda ise aralık ayı itibarıyla ortalama kur 5,2 olarak gerçekleşti.

Bu çerçevede ihale bedelinin yüzde 4'ü Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF), yaklaşık yüzde 14'lük kısmı da alt liglere ayrıldıktan sonra kalan miktar Süper Lig kulüplerine dağıtılıyor.

- Yayın geliri dağılımı

Yayın gelirlerinde TFF ve alt liglerin payı çıktıktan sonra kalan meblağın yüzde 37'si, "ayak bastı parası" olarak kulüplere eşit olarak dağıtılıyor. Böylece her kulüp, katılım bedeli olarak 38,5 milyon lirayı kasasına koydu.

Süper Lig kulüplerine ayrılan paranın yüzde 46'sı takımların performansına göre pay ediliyor. Takımlar, elde edilen her galibiyette 2,8 milyon lira kazanırken, beraberliklerde de 1,4 milyon liranın sahibi oluyor.

Gelirin yüzde 11'i ise lig tarihinde şampiyonluk yaşayan takımlar arasında şampiyonluk sayılarına göre bölüştürülüyor. Bu çerçevede bir şampiyonluğun bedeli 3,3 milyon lira.

Süper Lig'e ayrılan gelirin kalan kısmı da (yüzde 6), sezon sonunda ilk altı sırada yer alan takımlara verilecek. Buna göre şampiyon takım, 36,2 milyon lirayı kasasına koyacak. İkinci sıradaki ekip 29 milyon lira kazanırken, lig üçüncüsü 21,6 , lig dördüncüsü 14,4 , lig beşincisi 7,2 ve lig altıncısı 3,6 milyon lirayla ödüllendirilecek.

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- Gelirde zirve Galatasaray'ın

Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 5. sırada tamamlayan Galatasaray, şu ana kadar yayın havuzundan 137,2 milyon liralık gelir elde etti.

Katılım bedeli olarak 38,5 milyon lira alan sarı-kırmızılı ekip, 8 galibiyet ve 5 beraberlikten oluşan performansıyla 29,4 milyon lira kazandı.

Tarihinde 21 kez şampiyonluk sevinci yaşayan Galatasaray, şampiyonlar payından da 69,3 milyon liralık gelirin sahibi oldu.

- Düşme hattındaki Fenerbahçe, en çok kazanan ikinci takım

Ligin ilk yarısını 17. sırada ve düşme hattında bitiren Fenerbahçe, şampiyonlar payının etkisiyle toplamda 119,4 milyon lira gelire ulaşıp, kazanç liginde ikinci sırada yer aldı.

Oynadığı 17 maçtan 3 galibiyet ve 7 beraberlik çıkarabilen sarı-lacivertli ekip, performans payından sadece 18,2 lira gelir elde edebildi.

Lige katılım bedeli olarak 38,5 milyon lira alan Fenerbahçe, geçmişte kazandığı 19 şampiyonlukla da şampiyonlar payından 62,7 milyon lira kazandı.

- Beşiktaş 3, Trabzonspor 4. Sırada

Sezonun ilk yarısını 7 galibiyet, 5 beraberlikle 7. sırada tamamlayan ve tarihinde 15 şampiyonluk bulunan Beşiktaş, toplamda 114,6 milyon lira kazanarak yayın gelirinde ilk 3'e girdi.

Bu sezon orataya koyduğu performansla ikinci sıraya kadar yükselen Trabzonspor, 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 şampiyonlukla, toplamda 87,7 milyon liralık gelirin sahibi olup, klasmanda dördüncü sıraya oturdu.

- Ligin zirvesinde, gelirde 5. sırada

Sezonun ilk yarısını zirvede bitiren Medipol Başakşehir, şampiyonlar payından kazanç elde edemediği için yayın gelirinde kendisine 5. sırada yer bulabildi.

Turuncu-lacivertli ekip, elde ettiği 10 galibiyet ve 5 beraberlikle 35 milyon lira kazandı. Medipol Başakşehir, lige katılım bedeliyle birlikte toplam 73,5 milyon liralık gelire ulaştı.

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