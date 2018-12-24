F.Bahçe galibiyeti iddaa'da 1,75 açılmıştı! Müthiş düşüş...
Sezonun hayal kırıklığı Fenerbahçe, ilk yarıyı Antalyaspor deplasmanında bitiriyor. Takımlardan son haberlere ve iddaa'daki müthiş düşüşe göz atalım...
Antalyaspor
- Celustka, Maicon ve Doğukan Sinik sarı kart cezalısı. Mevlüt Erdinç ile Charles ise sakat.
- İç sahada oynadıkları son 4 maçın sadece 1'ini kazanabildiler. (son maç, Göztepe 1-0)
- Geçen sezon Fenerbahçe ile oynadıkları 2 maçı da Sarı-lacivetliler kazanmıştı, genele baktığımızda ise Antalya'daki son 4 maçta sadece 1 kere kaybettiklerini görüyoruz. (2 galibiyet - 1 beraberlik)
Fenerbahçe
- Soldado geri döndü, Jailson'un cezası devam ediyor. Oğuz Kağan, Frey ve Yiğithan'ın sakatlıkları ise sürüyor.
- Kötü gidişe son vermek için Ersun Yanal'ı takımın başına getiren Fenerbahçe, BB Erzurumspor ile 2-2 berabere kaldıktan sonra Giresunspor deplasmanından 5-2'lik galibiyetle döndü.
- Sarı-lacivertlilerin galibiyetine iddaa'da ilk olarak 1,75 verilmişti. Rakipteki cezalı ve sakat isimlerin kesinleşmesi, Giresun deplasmanındaki istekli futbolla birleşince, son olarak 1,60'a kadar düşüş yaşandı.
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