F.Bahçe efsanelerinden anlamlı açılış
Fenerbahçe’nin efsaneleri için Düzce’de Laboratuvar, Kütüphane ve dershane açıldı
Hacıyakup köyü orta ve ilk okula Düzce Üniversitesi ve Düzce Fenerbahçeliler derneğinin birlikte yaptıklar Ercan Aktuna Sınıfı,Serkan Acar Fen Laboratuvarı,Selçuk Yula Kütüphanesinin açılış töreni Hacı Yakup Köyünde yapıldı.
Açılışa Merhum Serkan Acar'ın Eşi Zeynep Değirmencioğlu Acar,Merhum Ercan Aktuna'nın eşi Berkan Aktuna,Merhum Selçuk Yula'nın abisi Semih Yula, Cemil Turan, Zafer Tüzün, Fenerbahçe Altyapı Sorumlusu Müjdat Yetkiner, Metin Mataracı ve protokol üyeleri misafirler ve Köyün sakinleri katıldılar.
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