F.Bahçe Doğuş evinde zorlanmadı
Fenerbahçe Doğuş, THY EuroLeague’in 27. haftasında ağırladığı İsrail ekibi Maccabi FOX Tel Aviv’i 87-73 yenerek bu sezonki 19. galibiyetini aldı.
Guduric maça 3/3 dış isabet ve 9 sayıyla başlasa da, Maccabi özellikle Thomas ve Bolden’la domine ettiği ilk çeyreği üstün geçti. İkinci periyotta Wanamaker ve 9 dakikada 13 sayı atan Datome etkisiyle önce 10-0, sonra 6-0’lık seriler yakalayan Fenerbahçe, kırılma anlarını yaşatıp odaya 45-36 galip girdi.
Üçüncü çeyrekte rüzgarı arkasına alan sarı lacivertliler, Maccabi’ye nefes alma fırsatı vermedi. Uzunlarıyla boyalı alanı domine eden Fenerbahçe, son 10’a 2.54 süre kala Nunnally’nin muazzam takip smacıyla skoru 68-49 yaptı ve psikolojik üstünlüğü de tamamen ele geçirdi.
Final çeyreğinde 23 sayıyla gecenin kahramanı olan Guduric ön plandaydı ve sarı lacivertliler idman havasında, güle oynaya kazandı: 87-73.
Temsilcimiz, sıralama açısından önemli olan bugünkü CSKA-Olympiakos maçını beklemeye geçti.
SALON: Ülker Arena
HAKEMLER: Miguel Perez (İspanya), Olegs Latisevs (Letonya), Piotr Pastusiak (Polonya)
İLK ÇEYREK: 16-21
DEVRE: 45-36
ÜÇÜNCÜ ÇEYREK: 74-56
FENERBAHÇE DOĞUŞ: Thompson 5, Melli 3, Melih, Wanamaker 8, Sloukas 12, Nunnally 9, Guduric 23, Vesely 11, Kalinic, Ali Muhammed, Ahmet, Datome 16
MACCABI FOX: Thomas 12, Roll 5, Kane 7, Tyus 2, Dibartolomeu 6, Cole 6, Bolden 12, Parakhouski 8, Zoosman 2, Jackson 13
Spahija ayakta alkışlandı
2010-2011 ve 2011-2012 sezonlarında Fenerbahçe’yi çalıştıran Maccabi Tel Aviv Fox Koçu Neven Spahija, maç öncesi sarı lacivertli taraftarlarca ayakta alkışlandı.
Hırvat koç, Fenerbahçe ile 1 Türkiye Ligi şampiyonluğu ve 1 Türkiye Kupası zaferi yaşamayı başarmıştı.
İsrail’e bayrak karşılığı!
Fenerbahçe Doğuş’un, THY EuroLeague normal sezonu ilk yarısında Tel Aviv’de oynadığı maçta İsrailli taraftarlar, sarı lacivertli temsilcimizin bench’inin arkasına 5 tane İsrail bayrağı asmıştı.
Ülker Arena’da oynanan karşılaşmada da Fenerbahçe taraftarları rakiplerine karşılık verdiler.
Maccabi Tel Aviv bench’i arkasına 8 adet Türk bayrağı asılması dikkat çekti.
Ali Koç destekçilerine ‘sticker’ misillemesi!
Bazı Fenerbahçeli taraftarların, başkanlık seçimi öncesi sosyal medya üzerinden organize olarak başkan adayı Ali Koç’u desteklemek üzere bastırdığı ‘sticker’lara, başkan Aziz Yıldırım’ı destekleyen Fenerbahçelilerden misilleme geldi.
Fenerbahçe Doğuş’un, Maccavi Tel Aviv’i ağırladığı THY Euroleague 27. hafta karşılaşması öncesinde Aziz Yıldırım’ı destekleyen sarı lacivertliler, Ülker Sports Arena dışındaki camlara, ‘sticker’lar yapıştırdı.
Aziz Yıldırım’ın fotoğrafının yer aldığı ‘sticker’ların üzerinde, “Yanındayız! Pes etmek yok!” yazması dikkat çekti.
Anadolu GFB’ye polis çemberi
Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç hakkında sosyal medyada gündemi sarsan bir açıklama yayımlayan Anadolu GFB tribün grubu, Maccabi Tel Aviv Fox maçına ilk çeyreğin son anlarında giriş yapmaya başladı.
Anadolu GFB’nin oturduğu tribünün, diğer sarı lacivertli taraftarlarla kesiştiği bölgelere demir engeller konulması dikkat çekti.
Ayrıca çevik kuvvet ve özel güvenlik görevlileri de, Anadolu GFB Grubu’nu çevreleyip bir olay çıkmasına karşı önlem aldı.
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