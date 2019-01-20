F.Bahçe, Bursaspor hazırlıklarını tamamladı
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın Bursaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen basına kapalı antrenmanın ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladığı belirtildi.
Daha sonra 3 gruba ayrılan oyuncuların 5'e 2 top kapma ile pas yaparak sürdürdükleri idmanı çift kale maçın ardından bireysel ve taktiksel çalışmalarla tamamladığı aktarıldı.
Fenerbahçe kafilesi bugün Bursa'ya gidecek.
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