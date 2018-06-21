F.Bahçe bu iddiayla çalkalanıyor... 'Kemalettin, Müjdat'ı sattı!'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriF.Bahçe bu iddiayla çalkalanıyor... 'Kemalettin, Müjdat'ı sattı!'
GeriFutbol F.Bahçe bu iddiayla çalkalanıyor... 'Kemalettin, Müjdat'ı sattı!'
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Futbol
21.06.2018 - 08:45, Son Güncelleme:

F.Bahçe bu iddiayla çalkalanıyor... 'Kemalettin, Müjdat'ı sattı!'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
F.Bahçe bu iddiayla çalkalanıyor... 'Kemalettin, Müjdat'ı sattı!'

F.Bahçe altyapısında görevli Müjdat Yetkiner, Kemalettin Şentürk ve Saffet Akbaş seçimden sonra Aziz Yıldırım’ı ziyaret edip, “Biz bırakıyoruz” dediler. Yıldırım “Siz bilirsiniz” cevabını verdi. Tesislere döndüklerinde olanlar oldu.

Fenerbahçe’de yönetimin değişmesinden sonra herkes işine devam ederken, Müjdat Yetkiner’in neden kovulduğunun perde arkası aydınlandı.

Akşam gazetesinin haberine göre gelişmeler şöyle:

5 Haziran Salı günü yapılan alt yapı seçmelerinde Müjdat Yetkiner velilerin ve çocukların bulunduğu ortamda yeni başkan Ali Koç’a ağıza alınmayacak küfürler etti. Bu sırada orada bulunan yeni yönetime seçilen 2 kişi de Müjdat Yetkiner’in sözlerini kulaklarıyla duyup, şok oldular. Ve o günün akşamı olup bitenlerden Ali Koç’u haberdar ettiler.

F.Bahçe bu iddiayla çalkalanıyor... Kemalettin, Müjdatı sattı

PILINI PIRTINI TOPLA VE DEFOL!
Koç da ertesi gün bizzat Müjdat Yetkiner’i arayarak, “Pılını pırtını toplayıp, tesisleri terk et” diye talimat verdi. Yetkiner’in cevabı, “Zaten bırakacaktım. Sorun değil” şeklinde oldu.

Yetkiner ardından mesai arkadaşları Kemalettin Şentürk ve Saffet Akbaş’ı da alarak seçimi kaybeden Başkan Aziz Yıldırım’ın evine ziyarete gittiler.
Yıldırım’la olup bitenleri paylaşan 3 antrenör, “Biz görevi bırakacağız” dediler. Yıldırım da, “Siz bilirsiniz” diyerek onları uğurladı.

GÖRÜŞME SONRASI KARAR DEĞİŞTİ
Müjdat Yetkiner bu şekilde Fenerbahçe ile yollarını ayırdı. Ancak daha sonra yönetimle görüşen Kemalettin Şentürk ve Saffet Akbaş göreve devam etti. Bu olaydan büyük bir rahatsızlık duyan Müjdat Yetkiner, Kemalettin ve Saffet’i defalarca telefonla aradı ancak ulaşamadı.

İki futbol adamı da Yetkiner’in telefonlarına çıkmadı, geri dönmedi. Kendini aldatılmış hisseden Müjdat Yetkiner’in de yakın çevresine olaydan duyduğu kızgınlığı dile getirdiği ve eski mesai arkadaşlarına sitem ettiği belirtiliyor.

F.Bahçe bu iddiayla çalkalanıyor... Kemalettin, Müjdatı sattı

BAŞKANA KÜFÜRLERİ BELGELİ
İş akdinin feshedildiğini Müjdat Yetkiner’e Kadıköy 4. Noterliği aracılığıyla ulaştırıldı. Fenerbahçe Futbol A.Ş Vekili Av. Sevra Kulaksız tarafından imza edilen yazıda şu ifadeler yer aldı:

Tesislerde personel önünde, orada bulunan sporcu velileri, spor okulları yetkilileri ile tartıştığınız, bu sırada görev tanımınıza uymayacak kabalıkta konuştuğunuz tespit edilmiştir. Velilerin duyacağı şekilde Başkan ve yöneticilere sinkaflı kelimeler sarf ettiğiniz bilgisi 5 Haziran akşamı sözlü olarak iletilmiştir. Araştırmada ve tanıkların ifadesinde bahsi geçen eylemlerde bulunduğunuz tespit edilmiştir. Bu nedenle iş akdiniz 11 Haziran itibariyle 4857 sayılı kanunun 25.ll Maddesi b, d ve e bentlerince haklı sebeplerle feshedilmiştir.

İŞTE O MADDE
İş Kanunu’nun 25-ll maddesi b, d ve e bentleri:
b) İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması. d) İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması. e) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması erken fesih sebebidir. (Akşam)

En popüler Dünya Kupası bahislerini incelemek için buraya tıklayın! 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Arjantin ile Hırvatistan 5. kez karşı karşıya

İşte Ozan Tufan'ın yeni takımı! Gidiyor...

Dünya Kupası'na damga vurdu! Tribünleri sallayan güzel...

İşte Ali Koç'un çileği... F.Bahçeli ayağa kalkacak!