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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
16.05.2019 - 12:39, Son Güncelleme:

F.Bahçe Beko'nun tecrübelisi Sloukas! Ergi ve Biberovic ilk kez...

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F.Bahçe Beko'nun tecrübelisi Sloukas! Ergi ve Biberovic ilk kez...

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'de üst üste beşinci kez yer alacak Fenerbahçe Beko'nun sakatları dışında kadrosunda bulunan 14 oyuncudan 12'si bu seviyede daha önce en az bir kez yer aldı.

İspanya'nın Vitoria-Gasteiz şehrinde yarın başlayacak Dörtlü Final'de yer almaya hak kazanan sarı-lacivertli takımda tecrübeli oyuncuların fazlalığı dikkati çekiyor.

Sarı-lacivertli basketbolcular Erick Green, Nicola Melli, Marko Guduric, Sinan Güler, Nikola Kalinic, Melih Mahmutoğlu, Ahmet Düverioğlu, Kostas Sloukas, Jan Vesely, Ali Muhammed, fazla forma şansı bulamayan Barış Hersek ile genç oyuncu Egehan Arna daha önce en az bir kez Dörtlü Final heyecanı yaşadı.

- İki ismin ilk heyecanı

Sarı-lacivertlilerin genç oyuncular Ergi Tırpancı ile Tarık Biberovic ilk kez Dörtlü Final kafilesinde yer alacak.

Normal sezonda bir maçta görev alan Ergi ile 6 müsabakada forma giyen Biberovic, kadroya girmek için şans bekleyecek.

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle İspanya'da kadroda yer alamayacak Joffrey Lauvergne, kariyerinin ilk Dörtlü Final heyecanını yaşama fırsatını kaçıracak. Normal sezonda 22 maça çıkan Fransız oyuncunun şubat ayından bu yana sakatlığı bulunuyor.

F.Bahçe Bekonun tecrübelisi Sloukas Ergi ve Biberovic ilk kez...

- Takımın en tecrübelisi Sloukas

Fenerbahçe'nin en tecrübeli ismi, kariyerinde üç Avrupa şampiyonluğu bulunan Yunan oyuncu kurucu Sloukas.

Olympiakos'tan Fenerbahçe'ye 2015 yılında transfer olan 28 yaşındaki basketbolcu, 3'ü Yunan ekibinde olmak üzere 7. kez Dörtlü Final'de parkeye çıkacak.

Sloukas'ı 6. kez Dörtlü Final'de yer alacak Çek basketbolcu Jan Vesely takip etti. Kaptan Melih Mahmutoğlu beşinci, Nikola Kalinic, Ali Muhammed, Barış Hersek, Egehan Arna'nın dördüncü, Ahmet Düverioğlu üçüncü, Sinan Güler, Guduric ve Melli ise ikinci kez sarı-lacivertli formayla Dörtlü Final'de yer alacak.

Daha önce 2016-2017 sezonunda Olympiakos'la Dörtlü Final'de boy gösteren Erick Green de ikinci kez bu seviyede mücadele edecek.

Sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayacak Luigi Datome ise dördüncü kez Dörtlü Final oynama şansını kaçırdı. 

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