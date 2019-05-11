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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
11.05.2019 - 11:40, Son Güncelleme:

F.Bahçe Beko'lu Guduric'ten Anadolu Efes itirafı! "Maçın anahtarı..."

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F.Bahçe Beko'lu Guduric'ten Anadolu Efes itirafı! "Maçın anahtarı..."

Fenerbahçe Beko'nın Sırp basketbolcusu Marko Guduric, THY Avrupa Ligi'nde geçen sezon finalde kaybettikleri şampiyonluk kupasını bu sezon kaldırmak istediklerini söyledi.

İspanya'nın Vitoria-Gasteiz şehrinde 17-19 Mayıs'ta düzenlenecek Dörtlü Final'de yer alacak sarı-lacivertlilerin bu sezon bütün Avrupa Ligi maçlarında forma giyen istikrarlı oyuncusu Guduric, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Geçen sezon ülkesinin başkenti Belgrad'da oynanan ve finalde Real Madrid'e kaybettikleri final maçını unutamadığını anlatan Guduric, şöyle konuştu:

"Orası benim, Kalinic'in ve başantrenörümüz Obradovic'in ülkesi. Geçen sene Belgrad'da kaybetmek bizim için zordu. Finali kaybetmek tüm takım arkadaşlarım için zordu. Belgrad'da finali kaybettiğimizden bu yana tekrar burada olmayı hayal ettim. Ben oyunumu geliştirmeye çalıştım. Takım olarak geliştik. Hep söylüyorum, Dörtlü Final tek bir maç üzerinden oynanıyor. Her şey olabilir."

- "Maçın anahtarı Micic'i durdurmak"

Marko Guduric, Dörtlü Final'in ilk maçında karşılaşacakları Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu olan vatandaşı Vasilije Micic'e dikkati çekti.

Micic'le 2015-2016 sezonunda Kızılyıldız'da birlikte forma giydiklerini hatırlatan 24 yaşındaki oyuncu, "Micic çok iyi bir oyuncu. Basketbolunu çok geliştirdi. Anadolu Efes'in lider oyuncusu diyebiliriz. Bizim için anahtar noktalardan birisi onu durdurmak olacak." ifadelerini kullandı.

Anadolu Efes karşısında zor bir maç oynayacaklarını vurgulayan Guduric, "Dörtlü Final'de her maç zordur. Sakat oyuncularımız var ve zor bir maç olacak. Biz sezon başındaki ilk hedefimizi başardığımız için mutluyuz. Önümüzdeki hedef için de çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

F.Bahçe Bekolu Guduricten Anadolu Efes itirafı Maçın anahtarı...

- "Obradovic'le çalışmak benim için hayaldi"

Guduric, başantrenör Zeljko Obradovic'le çalışmanın kendisi için her zaman bir hayal olduğunu aktardı.

Obradovic'e övgüde bulunan Guduric, "Fenerbahçe'yle imza atma ihtimalim doğduğu an, inanılmaz mutlu oldum. Obradovic'le çalışmak benim için hayaldi. Fenerbahçe'ye imza attığım an kariyerim en önemli anlarından biriydi. Obradovic'le çalıştığım için çok çok mutluyum." diye konuştu.

- "Kısalara çok iş düşecek"

Guduric, takımdaki uzun oyuncuların sakatlık problemi yaşaması nedeniyle kısa oyunculara Dörtlü Final'de çok iş düşeceğini vurguladı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Banvit ve Galatasaray Doğa Sigorta maçlarının belli bölümünde sahada 5 oyun kurucuyla oynadıklarının hatırlatılması üzerine Guduric, şunları kaydetti:

"Kısalara çok iş düşecek. Uzun oyuncu rotasyonunda çok fazla sakatlık yaşıyoruz. Lauvergne ve Vesely oraları oynuyor ancak Datome ve Kalinic'in de o pozisyonlara destek verdiğini biliyoruz. Dolayısıyla bu oyunculardan bazılarının yokluğu bizi etkiliyor ve oyun kuruculara farklı rol yüklüyor. Bu süreçte yeni şeyler denemek zorunda kaldık. Farkı bir basketbol oynama durumunda kaldık."

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