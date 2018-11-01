F.BahÃ§e, Bayern MÃ¼nih'i devirdi

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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Basketbol
01.11.2018 - 22:51, Son GÃ¼ncelleme:

F.Bahçe, Bayern Münih'i devirdi

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F.Bahçe, Bayern Münih'i devirdi

FenerbahÃ§e, THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasÄ±nda Almanya temsilcisi Bayern MÃ¼nih'i 88-84 yendi.

SarÄ±-lacivertliler bu sonuÃ§la 4. galibiyetini elde ederken, Bayern MÃ¼nih 3. kez yenildi.ÂFenerbahÃ§e, Bayern MÃ¼nih karÅŸÄ±sÄ±nda Avrupa Ligi'nde oynadÄ±ÄŸÄ± 5. maÃ§Ä± da kazandÄ±.

KarÅŸÄ±laÅŸmaya Sloukas'Ä±n asistlerinden Kalinic, Lauvergne ve Datome ile basketler Ã§Ä±kararak baÅŸlayan FenerbahÃ§e, ilk 5 dakikayÄ± 15-14 Ã¼stÃ¼n geÃ§ti. Bayern MÃ¼nih, Booker ve Lucic'in isabetli atÄ±ÅŸlarÄ±yla dengeyi saÄŸlasa da sarÄ±-lacivertliler Sloukas'Ä±n etkili oyunuyla ilk Ã§eyreÄŸi 28-26 Ã¶nde tamamladÄ±.
FenerbahÃ§e, mÃ¼sabakanÄ±n ikinci periyoduna boyalÄ± alanda Vesely ve Ahmet DÃ¼verioÄŸlu ile basketler bularak girdi. SarÄ±-lacivertliler, kenardan gelen Dangubic'in skorer oyunuyla farkÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±na izin vermeyen Bayern MÃ¼nih karÅŸÄ±sÄ±nda soyunma odasÄ±na 51-48 Ã¼stÃ¼n gitti.

Ä°kinci yarÄ±ya iyi baÅŸlayan misafir takÄ±m, Barthell'in 25. dakikada Ã¼st Ã¼ste bulduÄŸu basketlerle Ã¶ne geÃ§ti: 59-56. FenerbahÃ§e, Ahmet DÃ¼verioÄŸlu'nun art arda kaydettiÄŸi sayÄ±larla toparlandÄ± ve 28. dakikada 61-61 eÅŸitliÄŸi saÄŸladÄ±. Ã‡eyreÄŸin son bÃ¶lÃ¼mÃ¼ karÅŸÄ±lÄ±klÄ± basketlerle geÃ§ildi ve dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ Ã§eyreÄŸe 65-65 eÅŸitlikle girildi.
Bayern MÃ¼nih, son periyoda Koponen ile Williams'Ä±n Ã¼Ã§ sayÄ±lÄ±k basketleriyle baÅŸladÄ±. Guduric, Kalinic ve Vesely'nin sayÄ±larÄ±yla rakibine cevap veren FenerbahÃ§e, 34. dakikada 72-71 Ã¶ne geÃ§ti. MaÃ§Ä±n son bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde savunmasÄ±nÄ± sertleÅŸtiren ve Guduric ile 3 sayÄ± Ã§izgisinin gerisinden skor Ã¼reten FenerbahÃ§e, sahadan 88-84 galip ayrÄ±ldÄ±.

MaÃ§Ä±n en skorer ismi, FenerbahÃ§e adÄ±na 19 sayÄ± kaydeden Datome olurken, Vesely de 16 sayÄ±yla galibiyete katkÄ± saÄŸladÄ±.

Salon: Ãœlker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Miguel Angel Perez (Ä°spanya), Olegs Latisevs (Letonya), Rain Peerandi (Estonya)
FenerbahÃ§e: Sloukas 8, Kalinic 11, Datome 19, Melli 2, Lauvergne 10, Guduric 10, Vesely 16, Ahmet DÃ¼verioÄŸlu 9, Ali Muhammed 3, Green, Sinan GÃ¼ler
Bayern MÃ¼nih: Jovic 12, Dedovic 9, Lucic 13, Barthel 7, Booker 15, Williams 7, Dangubic 8, Lo, Koponen 11, Radosevic 2
1. Periyot: 28-26
Devre: 51-48
3. Periyot: 65-65

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