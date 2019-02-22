F.Bahçe, Avrupa'dan elendi, Beşiktaş'ın derbideki iddaa oranı düşürüldü!
25 Şubat Pazartesi günü oynanacak "Beşiktaş-Fenerbahçe" derbisi öncesi, bugün iddaa'da flaş bir gelişme yaşandı! Sarı lacivertlilerin Avrupa'dan elenmesi sonrası Beşiktaş'ın oranı düşürüldü, işte detaylar...
- Beşiktaş'ta Adem Ljajic cezalı, Gökhan Töre kadro dışı.
- Fenerbahçe'de ise Yassine Benzia liste dışı, Mehmet Ekici sakat, Mathieu Valbuena'nın durumu maç saati netleşecek.
- Beşiktaş ev sahipliğinde oynanan son 5 maçta Fenerbahçe'nin sadece 1 galibiyeti bulunuyor.
F.Bahçe, Avrupa'dan elendi, Beşiktaş'ın oranı düştü!
- Fenerbahçe, Rusya'da Zenit'e 3-1 kaybetti ve Avrupa defterini kapadı.
- Bu elenme sonrası iddaa'da flaş bir gelişme yaşandı.
- İlk olarak 1,60 açıklanan 'Beşiktaş kazanır' iddaa oranı, an itibariyle 1,55'ten oynanmakta...
- Fenerbahçe'nin oranı da 3,60'tan 3,75'e yükseldi!
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