F.Bahçe 10 yılda Real Madrid seviyesine çıkar
Fenerbahçe'de bir yandan şampiyonluk mücadelesi devam ederken, bir yandan da başkanlık yarışının nasıl sonuçlanacağı merak ediliyor. Ahmet Ercanlar, Sporx TV'nin Futbol Masası adlı programda çarpıcı açıklamalar yaptı.
"KOÇ'UN 8,500 TANE İMZASI VAR"
Ahmet Ercanlar, Ali Koç'un önemli sayıda oy topladığını ve seçimde başkan seçilme ihtimalinin yüksek olduğunu söylerken "Ali Koç, 8,500 tane imza toplamış durumda. Fenerbahçe tarihinde en büyük başkanlık oyu 6,500. Şimdi 8,500 ile yeni bir rekor kırılabilir. Yüksek katılım olması Ali Koç'a yarar. Ali Koç'un ekibi daha belli değil. Aykut Kocaman şampiyon yaparsa, Kocaman ile devam etmeyecek mi? Bu mantıksız olur. Ali Koç, scout ekibi kurduğunu ve çalışmalara başladığını net şekilde söylüyor, bunu söyleyebilirim. Görüşmeler yaptığı isimler de var." dedi.
Mevcut başkan Aziz Yıldırım'da önemli projeleri olduğunu aktaran Ahmet Ercanlar, "Fenerbahçe'de her yıl kongre yapılsa kulüp 10 yıla Real Madrid seviyesine çıkar. İki aday da çok iyi hazırlanıyor." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'de başkanlık yarışını kim kazanır?
Yorumları Göster
Yorumları Gizle