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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
01.11.2018 - 11:22, Son Güncelleme:

Ezeli rekabet, ebedi dostluk adına bir adım daha!

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Ezeli rekabet, ebedi dostluk adına bir adım daha!

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki maçlarda yaşanan deplasman seyircilerine dönük uygulamalar yarın son buluyor. Türk Telekom’da ne tuvaletler kilitlenecek, ne de yüksek sesli yayın yapılacak...

Ezeli rekabette dostluk adına gelişmeler yaşanan derbi öncesi, G.Saray bir adım daha atıyor: Yarın deplasman tribününde bir sıkıntı yaşanmayacak.

Geçtiğimiz sezonlarda G.Saray ile F.Bahçe arasında oynanan maçlarda deplasmana giden seyircileri zora sokan uygulamalar yaşanıyordu. Örneğin, Kadıköy’deki son maçta Galatasaraylı taraftarlar, tuvaletlerin kilitlenmesinden ve aşırı yüksek sesli yayından şikayetçi olmuştu.

Yüksek sesle yayın uygulamasının benzeri geçen yılın ekim ayındaki derbide de Türk Telekom Stadı’nda yaşanmıştı. Başkan Mustafa Cengiz’in göreve gelmesinin ardından 27 Mart 2018 tarihinde ‘Rakibe saygı Kendine Saygı’ başlığı altında bildiri yayınlayan ve ‘tribün barışı’ ilkesini benimseyen Galatasaray Kulübü, bunu derbide resmen ortaya koyacak.

Buna göre, F.Bahçe taraftarları Türk Telekom’da medeni bir şekilde ağırlanacak. Deplasman tribününde yüksek sesle yayın veya rakip takım taraftarına karşı başka olumsuz bir uygulama olmayacak.

G.Saray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, “F.Bahçe Stadı’ndaki derbiye 20 kişi giderek kulüpler arası dostluk olabileceğini ortaya koymaya çalıştık. Bunu sürdürmek istiyoruz” dedi.

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