Ezeli rekabet, ebedi dostluk adına bir adım daha!
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki maçlarda yaşanan deplasman seyircilerine dönük uygulamalar yarın son buluyor. Türk Telekom’da ne tuvaletler kilitlenecek, ne de yüksek sesli yayın yapılacak...
Ezeli rekabette dostluk adına gelişmeler yaşanan derbi öncesi, G.Saray bir adım daha atıyor: Yarın deplasman tribününde bir sıkıntı yaşanmayacak.
Geçtiğimiz sezonlarda G.Saray ile F.Bahçe arasında oynanan maçlarda deplasmana giden seyircileri zora sokan uygulamalar yaşanıyordu. Örneğin, Kadıköy’deki son maçta Galatasaraylı taraftarlar, tuvaletlerin kilitlenmesinden ve aşırı yüksek sesli yayından şikayetçi olmuştu.
Yüksek sesle yayın uygulamasının benzeri geçen yılın ekim ayındaki derbide de Türk Telekom Stadı’nda yaşanmıştı. Başkan Mustafa Cengiz’in göreve gelmesinin ardından 27 Mart 2018 tarihinde ‘Rakibe saygı Kendine Saygı’ başlığı altında bildiri yayınlayan ve ‘tribün barışı’ ilkesini benimseyen Galatasaray Kulübü, bunu derbide resmen ortaya koyacak.
Buna göre, F.Bahçe taraftarları Türk Telekom’da medeni bir şekilde ağırlanacak. Deplasman tribününde yüksek sesle yayın veya rakip takım taraftarına karşı başka olumsuz bir uygulama olmayacak.
G.Saray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, “F.Bahçe Stadı’ndaki derbiye 20 kişi giderek kulüpler arası dostluk olabileceğini ortaya koymaya çalıştık. Bunu sürdürmek istiyoruz” dedi.
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