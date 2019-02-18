Ezeli rakiplerin Bertuğ Yıldırım düellosu
Galatasaray ve Beşiktaş, genç futbolcunun transferini için karşı karşıya geldi.
Sarıyer'ın 17 yaşındaki genç futbolcusu Bertuğ Özgür Yıldırım için G.Saray ve Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Sarıyer Teknik Direktörü Serdar Bozkurt, iki takımın genç futbolcuyla ilgisini şöyle açıkladı:
"Bertuğ sol kenar ve forvet oynuyor. Bertuğ için Beşiktaş ve G.Saray'dan talep var. Fatih Terim, Bertuğ'un transferi için bizzat Sarıyer Belediye Başkanımız Şükrü Genç ile görüştü. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da bizzat aradı" dedi.
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