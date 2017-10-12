Milli basketbolcu Semih Erden'e, Galatasaray Odeabank ve Beşiktaş Sompo Japan'dan teklif var. Eurobasket'te iyi bir görüntü çizen uzun oyuncuya Avrupa'dan bir teklif gelmeyince Galatasaray ve Beşiktaş'ın gündemine girdi.
GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ TEKLİFİNİ YAPTI!
Galatasaray ve Beşiktaş, Semih Erden'e teklifte bulunurken, oyuncunun kararını açıklaması bekleniyor. Diğer taraftan uzun oyuncu Hacettepe ile sözleşme imzalamış durumda. Semih Erden'i transfer edecek takım, yıldız oyuncuyu kiralamak durumunda kalacak.(Ajansspor)