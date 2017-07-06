Ezeli düşmanları geri dönüyor

Her biri Örümcek Adam’ın ezeli düşmanları olan yeni kötü kahramanlar, oyuncuların karşısına yeni bir görev paketiyle özel bir görevde çıkacak.

Örümcek Adam’ın yeni filmi Eve Dönüş

Netmarble Games Chief Global Officer Seungwon Lee, “Örümcek Adam: Eve Dönüş filmi vizyonlara girmek üzereyken, Örümcek Adam ile ilişkili altı yeni karakteri oyuna eklemenin uygun olacağını düşündük. Artık oyuncularımız hem Örümcek Adam olarak hem de Örümcek Adam’a karşı oynayacak, ayrıca yeni bir görev paketi elde ederken, kahramanın düşmanlarıyla yüz yüze geldiği bir göreve dahil olacak.”

Son filmden 3 yeni kostüm geldi

Yeni kahramanların yanında, MARVEL Future Fight‘a üç de yeni kostüm eklendi. Her ikisi de Örümcek Adam: Eve Dönüş filminden esinlenmiş olan bir Akbaba kostümü ve Örümcek Adam için “Ev Yapımı” kostüm. Ayrıca yeni bir Anti-Venom kostümüyle oyunun çok daha eğlenceli hale gelmesi bekleniyor.

İttifak Fethi bölümünde güncelleme

İttifak Fethi’nde yapılan iyileştirmelerle, tüm müttefikler fethe katılabiliyor ve fetih yalnızca İttifak Lideri tarafından iptal edilebiliyor. Oyuncular destek yeteneklerini kullandığında artık tüm müttefiklere anlık bildirimler gönderilecek. Ayrıca oyuncular hangi müttefiklerin çevrimiçi olduğunu görebilecek ve kahramanları tür, seviye ve mevcut durumlarına göre sıralayabilecek. Diğer güncellemelerin arasındaysa büyüme için ISO-8 toplama, öğretici iyileştirmeleri ve büyüme puanları için yeni bir puan sistemi bulunuyor.

MARVEL Future Fight‘a katılan karakterlerin tam listesi:

Kum Adam – Örümcek Adam’ın klasik düşmanlarından. Kendisini istediği gibi yönlendirip şekillendirebileceği kuma benzer bir hale dönüştürebiliyor.

Kertenkele – Dr. Curt Connors sağ kolunu bir kazada kaybedince, sürüngenlerin kayıp organı tekrar oluşturma yeteneği üzerine deneyler yaptı. Geliştirdiği serum onu vahşi, kertenkele benzeri bir yaratığa dönüştürdü.

Avcı Kraven – Dünyanın en iyi avcılarından biri. Yılların eğitimini ve tecrübesini tek bir hedefe adadı: En büyük av olan Örümcek Adam’ı yakalamak.

Gergedan – Neredeyse zarar verilemeyen ve vücuduyla birleşmiş bir gergedan zırhına sahip. Dev gücünü ve hızını en baş belası düşmanı olan Örümcek Adam’a karşı kullanıyor.

Mysterio – Bir Hollywood dublörü ve özel efekt sanatçısı. Holografik kostümü ve aldatıcı illüzyonlarıyla Örümcek Adam’ı tuzağa düşürüp kışkırtıyor.

Akbaba – Geniş kanatlara sahip özel bir kostümün sayesinde elde ettiği arttırılmış güç ve hızı kullanarak baş döndürücü hızlarda uçup, sekiz bacaklı baş düşmanına saldırıyor.