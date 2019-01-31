Eyvah! Maicon gitmezse...
Galatasaray, Maicon'un Çin'e transferi gerçekleşmezse Brezilyalı stoperin sözleşmesini askıya alacak.
Ali Naci Küçük / Spor Arena
Luyindama'yı kadrosuna katmak için İstanbul'a getiren Galatasaray, Maicon'un Çin'e transferi gerçekleşmezse Brezilyalı stoperin sözleşmesini askıya alacak.
Kadrosunda 14 yabancısı olan ve Luyindama'yı buna karşın transfer eden Galatasaray, Maicon'a ayrılmaz ise lisans çıkarmayacak.
Öte yandan sarı kırmızılılar, Kongolu futbolcunun transferini gün içinde açıklayacak.
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