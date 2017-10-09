EYVAH! Eğer Finlandiya'ya da yenilirsek...

Rusya’da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası’nı televizyondan seyredecek olan Türkiye A Milli Futbol Takımı, Finlandiya ile deplasmanda grubun son maçını oynayacak. Bu akşam 21:45’te oynanacak karşılaşma Türkiye için formalite maçından öte bir anlam taşıyacak.

Eğer Macaristan Faroe Adalarını yener, Türkiye de Finlandiya’ya yenilirse, Nations League’de C Ligi’ne, Euro-2020 elemelerinde de 3. torbaya gerileyeceğiz. A Milli Takım’ın Finlandiya maçı, UEFA Milli Takımlar sıralaması açısından da büyük önem taşıyacak.

Türkiye, dünkü maçların ardından sıralamada 25’inci sırada ama Finlandiya maçını kaybetse de maçlarını bitiren Romanya’yı geçerek 24’üncü sıraya çıkacak. Romanya 26.057 puanla eleme maçlarını bitirdi. Türkiye elenirse 26.117 puana ulaşacak. Beraberlikte puanımız 26.537, kazanırsak 27.357 olacak. Bunlar 0-0 ve 1-0’a göre hesaplanan puanlar. Atılacak ve yenecek goller puanlarda küçük oynamalara yol açıyor.

Elemelerde dün gece oynanan maçlar sonrası İskoçya, Romanya, Karadağ ve Slovenya, Türkiye’yi geçme şanslarını kaybetti. Ancak Macaristan Salı günü oynanacak maçın sonucuna göre Türkiye’yi sıralamada geride bırakabilir. Macarlar, konuk edecekleri Faroe Adaları’nı yenerlerse 26.486 puana ulaşıyor ve Finlandiya’ya yenilmemiz halinde 24’üncü sırayı alıyor. Türkiye Finlandiya’dan puanla dönerse Macaristan’a da geçilmemeyi garantiliyor.

UEFA Milli Takımlar Sıralaması’nda 13-24 arasındaki ülkeler Nations League’de B Ligi’ne girecek. Bu takımlar EURO-2020 kurasında da ikinci torbada yer alacak. Türkiye Finlandiya’da kaybeder, Macaristan’da Faroe’yi yenerse 24’üncü sıra Finalndiya’nın olacak ve Türkiye Nations Leage’de C Ligi’ne inecek. EURO-2020 kurasında ikinci torbaya geri dönmek için de C Ligi’nde grubunu lider bitirmesi gerekecek. (NTVSpor)