Eyüpspor'da başkan Ali Recep Kızıltepe görevi bıraktı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriEyüpspor'da başkan Ali Recep Kızıltepe görevi bıraktı
GeriFutbol Eyüpspor'da başkan Ali Recep Kızıltepe görevi bıraktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
17.05.2019 - 08:36, Son Güncelleme:

Eyüpspor'da başkan Ali Recep Kızıltepe görevi bıraktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eyüpspor'da başkan Ali Recep Kızıltepe görevi bıraktı

Eyüpspor'da başkan Ali Recep Kızıltepe, kulüp resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla görevi bıraktığını duyurdu...

Resmi siteden yapılan açıklama şöyle;

"Başkan Kızıltepe açıklamasında şunları kaydetti:

“ Allah’a şükürler olsun, Eyüpspor'da 5 sezon kulüp başkanlığı yaptım. Zor bir görevdi. Ciddi bir borç yükü altında ve 3. Lig’te aldığımız kulübü 2. Lige çıkarttık. Bu arada eski yönetimin bütün borçlarını temizledik, dosyalarını, hesaplarını düzene kavuşturduk. Kurumsal, incelenebilir, araştırılabilir, takip edilebilir bir yapıya kavuşturduk. Elimizde hiç futbolcu stoğu olmamasına rağmen, bugün alt yapımızdan çıkarttığımız 7-8 tane ve dışardan 4-5 futbolcuyu Eyüpspor’a malettik. Belli bir sermaye ve bir futbolcu portföyü oluşturduk. Eyüpspor’un spor camiası içinde kaybedilmiş olan ismini ve itibarını tekrar yerine koyduk. Eyüpspor Türk sporunun önemli mihenk taşlarından biridir. Spor camiası bu değeri tekrar kendisine iade etti. Eyüpspor’u dimdik ayakta, herhangi bir sıkıntı çekmeden bugüne getirdik. Fikirlerimize katılanlar oldu, katılmayanlar oldu, yaptıklarımızı beğenenler oldu, beğenmeyenler oldu. Şartlar içerisinde bizim yaptığımız eksiklikler de olmuştur. Bütün bunlara rağmen neticeye baktığımızda ciddi bir başarı elde ettiğimizi görüyorum. Bunu bütün Eyüpsultan ve spor camiası da görüyor. Çok büyük bir emek verdik. İnsan üstü denilebilecek seviyede bir gayret sarf ettik.

Futbolcularımız, teknik adamlarımız, aşçımızdan kulüp müdürümüze kadar bütün personelimiz, alt yapıdaki arkadaşlarımız, fedakarca çok ciddi bir emek sarf ettiler. Bizim bütçemiz 5 milyon lira, Samsunspor’un 50 milyon lira. Bunu örnek olarak veriyorum. Neticede geldiğimiz nokta neresi? Biz ligi 9’uncu sırada bitirdik, Samsunspor playoff’ta elendi. Aynı yerdeyiz, seneye yine 2. Lig’te bizim rakibimiz olacak. Fazla harcayan takımların alt yapılarından kaç kişi oynuyor, ya 1 ya da hiç. Biz de kaç kişi oynuyor, 7-8 veya 10. Demek ki doğru şeyler yapmışız. Kaldı ki tesislerimiz artık yeterliliğini kaybetmiş, yenilenmesi lazım. Altyapı tesislerini tam olarak bitiremedik, ama tesis olarak bayağı bir düzene kavuşturduk. 2 senedir kendi stadımızda oynayamıyoruz, yenileniyor. İnşallah önümüzdeki sene kendi sahamızda oynayacağız. Bugün geldiğimiz nokta bir miktar borçlu bir noktadır. Bu gün kulübün 9 milyon lira civarında bir borcu var. Bu da son iki senedir futbolculara ödenmemiş olan veya borç bulunup da ödenmiş olan paranın yekunudur. İki yıldır maalesef bir şey ödeyemedik. Bundan evvelki yıllarda da gelen paraları hep borçlara vererek döndük. Ciddi miktarda bir borç faizi ödedik. Bitirdik, bizden önceki döneme ait kimseye bir borcumuz kalmadı. Şimdiki borç tamamen bizim dönemimizin borcudur. Mecburen yapmak zorunda olduğumuz borçtur. Maksat bu takım 3. Lige düşmesin.

Çünkü 3. Lig , 2.Ligler zordur. PTT ligi, 2. Lig'den daha kolay, çünkü ekonomisi artıyor, daha kolay para kazanabiliyorsunuz. Bana göre 2. Lig’te kalmak için bunları yapmak zorundaydık ve yaptık. Geldiğimiz noktada, 2. Lig’te bir takım, elinde bir takım futbolcuları var. Bundan sonra yoluna daha yukarıları hedefleyerek devam edecek. Kurumsal, incelenebilir bir yapısı var, hiç puan sildirmemiş, kulüp lisanslarını her sene almış, bütün dosyalarını tamamlamış, federasyonda itibar gören bir kulübüz. Bu kadar borç varken bunları başarabilmek büyük bir emek gerektiriyor ve büyük bir başarıdır. Mesela, Manisaspor, Mersin İdman Yurdu, Karabükspor bu yönetimsel becerileri ortaya koyamadıkları için, puanları silindiği için küme düştüler. Bizim de borcumuz vardı ama biz o borcu yönetmeyi ve bu güne kadar getirmeyi becerebildiğimiz için, kulüp lisanslarımızı aldığımız için 1 puanımızı bile sildirmedik. Haziran sonunda inşallah kongremiz var. Eyüpsultan’da çok değerli bir arkadaşımız, dostumuz Belediye Başkanı seçildi. Kendisinin Belediye Başkanı olmasından dolayı çok sevindik. Deniz Köken daha önce Eyüpspor’da başkanlık yapmış birisi.

İşi bilen, Eyüpspor’u bilen birisi, şimdi Eyüpsultan Belediye Başkanı oldu. Bu bizim için büyük bir gurur kaynağı oldu. Kendisine Eyüpspor’un durumunu arz ettim. Kendisine kongre süreçlerini de anlattım. Tribünlerden istifa et diye bağırıyorlardı. Ben takım zarar görmesin diye istifa etmedim. Benimle bir alakası yok. Ben bıraksam hoca bırakacak, ardından futbolcular bırakacak. Böyle derken takım zarar görecek, belki de küme düşecek. 3 ay daha sabrettik. Tüzüğümüz gereği 3 ay kaldı mı olağanüstü kongre yapamıyoruz. Tüzüğümüzde kongre Haziran ayında. Mecburen bekledik. Haziran Ayı’ndaki kongremizde inşallah Eyüp’ten çok değerli bir kardeşimiz, Belediye Başkanı’nın da tasvip edeceği bir arkadaşımız gelir. Ben vazifemi yaptığımı düşünüyorum. Buraya kadar emaneti sağlam tutarak vazifemi yaptığımı düşünüyorum. Bana düşen, Başkanımızın daha rahat ve hür düşünebilmesi için kendisine emaneti teslim etmektir. Eyüpspor Ali Recep Kızıltepe’den büyüktür, büyük bir markadır. Biz hizmetlerimizi yaparız, yapılan hizmetleri de alkışlarız. Eyüpsultan inşallah bu işi bizlerden çok daha iyi yapacak birini bulacaktır. Eyüpsultan büyük bir camiadır. Biz de, bir şampiyonlukla ve 100. Yılında yaptığımız görevi torunlarımıza onurla anlatacağız. Önemli olan gök kubbede hoş bir seda bırakmak. Biz bu sedayı bırakabildiysek, bundan sonra arkamdan güzel şeylerle anılırsak ne mutlu bize. Allah Eyüpspor’u her zaman, Eyüp’ün nadide çiçeği olarak yaşatsın inşallah. “

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber

Avcı olmazsa Sergen Yalçın

Fenerbahçe'yi çıldırtan karar! Kameni...

Tolgay’ın aklı yeni sezonda

Tarihi maça yıldız yağacak!