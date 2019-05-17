Eyüpspor'da başkan Ali Recep Kızıltepe görevi bıraktı

Resmi siteden yapılan açıklama şöyle;

"Başkan Kızıltepe açıklamasında şunları kaydetti:

“ Allah’a şükürler olsun, Eyüpspor'da 5 sezon kulüp başkanlığı yaptım. Zor bir görevdi. Ciddi bir borç yükü altında ve 3. Lig’te aldığımız kulübü 2. Lige çıkarttık. Bu arada eski yönetimin bütün borçlarını temizledik, dosyalarını, hesaplarını düzene kavuşturduk. Kurumsal, incelenebilir, araştırılabilir, takip edilebilir bir yapıya kavuşturduk. Elimizde hiç futbolcu stoğu olmamasına rağmen, bugün alt yapımızdan çıkarttığımız 7-8 tane ve dışardan 4-5 futbolcuyu Eyüpspor’a malettik. Belli bir sermaye ve bir futbolcu portföyü oluşturduk. Eyüpspor’un spor camiası içinde kaybedilmiş olan ismini ve itibarını tekrar yerine koyduk. Eyüpspor Türk sporunun önemli mihenk taşlarından biridir. Spor camiası bu değeri tekrar kendisine iade etti. Eyüpspor’u dimdik ayakta, herhangi bir sıkıntı çekmeden bugüne getirdik. Fikirlerimize katılanlar oldu, katılmayanlar oldu, yaptıklarımızı beğenenler oldu, beğenmeyenler oldu. Şartlar içerisinde bizim yaptığımız eksiklikler de olmuştur. Bütün bunlara rağmen neticeye baktığımızda ciddi bir başarı elde ettiğimizi görüyorum. Bunu bütün Eyüpsultan ve spor camiası da görüyor. Çok büyük bir emek verdik. İnsan üstü denilebilecek seviyede bir gayret sarf ettik.

Futbolcularımız, teknik adamlarımız, aşçımızdan kulüp müdürümüze kadar bütün personelimiz, alt yapıdaki arkadaşlarımız, fedakarca çok ciddi bir emek sarf ettiler. Bizim bütçemiz 5 milyon lira, Samsunspor’un 50 milyon lira. Bunu örnek olarak veriyorum. Neticede geldiğimiz nokta neresi? Biz ligi 9’uncu sırada bitirdik, Samsunspor playoff’ta elendi. Aynı yerdeyiz, seneye yine 2. Lig’te bizim rakibimiz olacak. Fazla harcayan takımların alt yapılarından kaç kişi oynuyor, ya 1 ya da hiç. Biz de kaç kişi oynuyor, 7-8 veya 10. Demek ki doğru şeyler yapmışız. Kaldı ki tesislerimiz artık yeterliliğini kaybetmiş, yenilenmesi lazım. Altyapı tesislerini tam olarak bitiremedik, ama tesis olarak bayağı bir düzene kavuşturduk. 2 senedir kendi stadımızda oynayamıyoruz, yenileniyor. İnşallah önümüzdeki sene kendi sahamızda oynayacağız. Bugün geldiğimiz nokta bir miktar borçlu bir noktadır. Bu gün kulübün 9 milyon lira civarında bir borcu var. Bu da son iki senedir futbolculara ödenmemiş olan veya borç bulunup da ödenmiş olan paranın yekunudur. İki yıldır maalesef bir şey ödeyemedik. Bundan evvelki yıllarda da gelen paraları hep borçlara vererek döndük. Ciddi miktarda bir borç faizi ödedik. Bitirdik, bizden önceki döneme ait kimseye bir borcumuz kalmadı. Şimdiki borç tamamen bizim dönemimizin borcudur. Mecburen yapmak zorunda olduğumuz borçtur. Maksat bu takım 3. Lige düşmesin.

Çünkü 3. Lig , 2.Ligler zordur. PTT ligi, 2. Lig'den daha kolay, çünkü ekonomisi artıyor, daha kolay para kazanabiliyorsunuz. Bana göre 2. Lig’te kalmak için bunları yapmak zorundaydık ve yaptık. Geldiğimiz noktada, 2. Lig’te bir takım, elinde bir takım futbolcuları var. Bundan sonra yoluna daha yukarıları hedefleyerek devam edecek. Kurumsal, incelenebilir bir yapısı var, hiç puan sildirmemiş, kulüp lisanslarını her sene almış, bütün dosyalarını tamamlamış, federasyonda itibar gören bir kulübüz. Bu kadar borç varken bunları başarabilmek büyük bir emek gerektiriyor ve büyük bir başarıdır. Mesela, Manisaspor, Mersin İdman Yurdu, Karabükspor bu yönetimsel becerileri ortaya koyamadıkları için, puanları silindiği için küme düştüler. Bizim de borcumuz vardı ama biz o borcu yönetmeyi ve bu güne kadar getirmeyi becerebildiğimiz için, kulüp lisanslarımızı aldığımız için 1 puanımızı bile sildirmedik. Haziran sonunda inşallah kongremiz var. Eyüpsultan’da çok değerli bir arkadaşımız, dostumuz Belediye Başkanı seçildi. Kendisinin Belediye Başkanı olmasından dolayı çok sevindik. Deniz Köken daha önce Eyüpspor’da başkanlık yapmış birisi.

İşi bilen, Eyüpspor’u bilen birisi, şimdi Eyüpsultan Belediye Başkanı oldu. Bu bizim için büyük bir gurur kaynağı oldu. Kendisine Eyüpspor’un durumunu arz ettim. Kendisine kongre süreçlerini de anlattım. Tribünlerden istifa et diye bağırıyorlardı. Ben takım zarar görmesin diye istifa etmedim. Benimle bir alakası yok. Ben bıraksam hoca bırakacak, ardından futbolcular bırakacak. Böyle derken takım zarar görecek, belki de küme düşecek. 3 ay daha sabrettik. Tüzüğümüz gereği 3 ay kaldı mı olağanüstü kongre yapamıyoruz. Tüzüğümüzde kongre Haziran ayında. Mecburen bekledik. Haziran Ayı’ndaki kongremizde inşallah Eyüp’ten çok değerli bir kardeşimiz, Belediye Başkanı’nın da tasvip edeceği bir arkadaşımız gelir. Ben vazifemi yaptığımı düşünüyorum. Buraya kadar emaneti sağlam tutarak vazifemi yaptığımı düşünüyorum. Bana düşen, Başkanımızın daha rahat ve hür düşünebilmesi için kendisine emaneti teslim etmektir. Eyüpspor Ali Recep Kızıltepe’den büyüktür, büyük bir markadır. Biz hizmetlerimizi yaparız, yapılan hizmetleri de alkışlarız. Eyüpsultan inşallah bu işi bizlerden çok daha iyi yapacak birini bulacaktır. Eyüpsultan büyük bir camiadır. Biz de, bir şampiyonlukla ve 100. Yılında yaptığımız görevi torunlarımıza onurla anlatacağız. Önemli olan gök kubbede hoş bir seda bırakmak. Biz bu sedayı bırakabildiysek, bundan sonra arkamdan güzel şeylerle anılırsak ne mutlu bize. Allah Eyüpspor’u her zaman, Eyüp’ün nadide çiçeği olarak yaşatsın inşallah. “