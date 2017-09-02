Eyüpspor – Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Feghouli ilk 11'de

Yeni sezona iddialı bir başlangıç yaparak taraftarlarının yüzünü güldüren Galatasaray, bugün Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Eyüpspor’la bir hazırlık maçı oynayacak. Galatasaray’ın yeni transferi Feghouli’de ilk 11’de yer alacak.
Eyüpspor – Galatasaray hazırlık maçı bilgileri
Eyüp Stadı’nda saat 17.15’te başlayacak olan karşılaşma GSTV’den canlı olarak yayınlanacak. Yeni transferlerden Feghouli karşılaşmaya ilk 11'de başlarken Denayer ise ikinci yarıda oyuna dahil olabilir.
Tudor’un yüzü gülüyor
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor’un keyfi yerinde... İstediği transferler fazlasıyla yapılan, verimli bir kamp dönemi geçirerek sezona flaş bir başlangıçla sezona giren Hırvat hocanın dünkü idmanda da yüzü gülüyordu.
Östersunds hezimeti sonrası, “1 ay sonra bambaşka bir takım göreceksiniz, söz veriyorum” diyen Tudor, aynı zamanda bu sözü tutmuş olmanın mutluluğunu yaşıyor. Son olarak Denayer transferiyle savunma hattındaki alternatifi çoğalan 39 yaşındaki çalıştırıcı, artık şampiyonluğa daha fazla inanıyor. Öğrencileriyle sürekli iletişim halinde olan Tudor, oynayan oynamayan tüm futbolcuları hazır halde tutmaya çalışıyor.