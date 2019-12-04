CANLI | Eyüpspor - Antalyaspor
Türkiye Kupası 5. tur maçında 2. Lig takımı Eyüpspor evinde Süper Lig temsilcisi Antalyaspor'u konuk ediyor. Bir önceki tur Konyaspor'u uzatma dakikalarında bulduğu golle kupanın dışına iten Eyüpspor, ligde kötü günler geçiren Antalyaspor'u Esenler'de ağırlıyor.
Ev sahibi ekibinin maçlarını oynadığı Eyüp Stadı tadilatta olduğu için nedeniyle Esenler Stadı'nda oynanan karşılaşma saat 13.45'te başladı. Hakem Ramazan Keleş'in yönettiği mücadeleyi Spor Arena'dan takip edebilirsiniz...
Önceki turda Atiker Konyaspor'u uzatma dakikalarında Harun'un golüyle 1-0 mağlup eden Spor Toto 2. Lig temsilcisi Eyüpspor, yine bir sürprizin peşinde. Antalyaspor ise ligdeki kötü gidişatı kupada telafi amacında...
Eyüpspor - Antalyaspor maçının rövanşı ise 17 Aralık Salı günü Antalya'da oynanacak.
İLK 11'LER
Eyüpspor: Alp Tutar, Muhammet Sercan, Ahmed Emir, Kadirhan Atagün, Eren Taşkın, Harun Özcan, Emre Kılıç, Ömer Akbel, Egemen Zengin, Emre Torun
Antalyaspor: Boffin, Salih Dursun, Leschuk, Jacinto, Ribeiro, Yekta Kurtuluş, Serdar Özkan, Harun Alpsoy, Cissokho, Bünyamin Balcı
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