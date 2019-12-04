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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
04.12.2019 - 13:44, Son Güncelleme:

Eyüpspor - Antalyaspor: 0-3

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Eyüpspor - Antalyaspor: 0-3

Türkiye Kupası 5. tur maçında 2. Lig takımı Eyüpspor evinde Süper Lig temsilcisi Antalyaspor'a 3-0 mağlup oldu. Akdeniz ekibi rövanş öncesi büyük avantaj elde etti.

Türkiye Kupası 5. tur maçında Süper Lig temsilcisi Antalyaspor, Spor Totot 2. Lig temsilcisi Eyüpspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Ev sahibi ekibinin maçlarını oynadığı Eyüp Stadı tadilatta olduğu için nedeniyle Esenler Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk takıma galibiyeti getiren goller 33'te Blanco, 40'ta Fredy ve 63'te Harun Alpsoy'dan geldi.

Bu maçın rövanşı 17 Aralık Salı günü Antalya'da oynanacak.

Eyüpspor - Antalyaspor: 0-3

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

15. dakikada Eren Taşkın’ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta kaleye giden meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya gitti.
23. dakikada Gustavo Blanco Leschuk'un pasında topu alan Fredy’nin ceza sahası dışı sağ tarafından yaptığı vuruşta kaleci Alp, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
33. dakikada Yekta’nın ceza sahası içi sağ tarafından ortasında ön direkte iyi yükselen Gustavo Blanco Leschuk'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
40. dakikada Dala'nın ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Fredy'nin vuruşunda gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

47. dakikada Fredy’nin ceza yayı üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
50. dakikada Ömer’in topuk pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Eren Taşkın’ın son çizgiye inerek yaptığı vuruşta kaleci Boffin meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
63. dakikada defanstan seken topu alan Harun’un ceza sahası dışı sol tarafından yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-3

Stat: Esenler
Hakemler: Ramazan Keleş xx, Emrah Ünal xx, Murat Şener xx
Eyüpspor: Alp Tutar x, Egemen Zengin x, Muhammet Sercan x, Volkan Kesim x, Ahmed Emir x, Kadirhan x (Gürcan dk. 77 x), Ömer x, Emre Kılıç x, Harun Özcan x, Eren Taşkın x, Emre Torun x (Metehan dk. 46 x)
Yedekler: Timur, Doğukan, Mikail Okyar, Muhammet, Berzan
Teknik Direktör: Zafer Turan
Antalyaspor: Boffin xx, Bünyamin Balcı xx, Salih Dursun xx, Chico xx, Cissokho xx, Yekta Kurtuluş xx, Harun xxx, Fredy xxx (Halil İbrahim dk. 72 x), Serdar Özkan xxx (Mikail Başar dk. 67 x), Gelson Dala xxx, Gustavo Blanco Leschuk xxx (Emre Korkmaz dk. 87 ?)
Yedekler: Yakup, Batuhan, Batuhan, Mustafa
Teknik Direktör: Stjepan Tomas
Goller: Gustavo Blanco Leschuk (dk. 33), Fredy (dk. 40), Harun (dk. 63) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Salih Dursun, Serdar Özkan, Bünyamin (Antalyaspor), Kadirhan, Muhammet Sercan, Egemen Zengin, Gürcan (Eyüpspor)



İLK 11'LER

Eyüpspor: Alp Tutar, Muhammet Sercan, Ahmed Emir, Kadirhan Atagün, Eren Taşkın, Harun Özcan, Emre Kılıç, Ömer Akbel, Egemen Zengin, Emre Torun

Antalyaspor: Boffin, Salih Dursun, Leschuk, Jacinto, Ribeiro, Yekta Kurtuluş, Serdar Özkan, Harun Alpsoy, Cissokho, Bünyamin Balcı

Eyüpspor - Antalyaspor: 0-3

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