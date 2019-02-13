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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Adil Demirçubuk
13.02.2019 - 00:18, Son Güncelleme:

Eyüpspor 100. yılında düzlüğe çıkıyor

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Eyüpspor 100. yılında düzlüğe çıkıyor

Türk futbolunun asırlık çınarı Eyüpspor, 100. yılını kutladığı 2019’a umutla girmenin mutluluğunu yaşıyor. 2014 yılında batma noktasına gelen kulüp, kısa sayılabilecek bir süre zarfında düzlüğe çıkmayı başardı.

Eyüpspor Başkanı Recep Kızıltepe, 5 senede milyonlarca lira borç ödediklerini belirterek, “Uçan kuşa borcu olan, tesislerine haciz, gelirlerine temlik konmuş haldeydi Eyüpspor. İcralık olduğumuz tam 100 küsür dosya vardı. Çok şükür o günler geride kaldı. Tabii bu da Eyüp Sultan Belediye Başkanı ve Onursal Başkanımız olan Remzi Aydın’ın büyük çabaları sayesinde oldu” dedi.

Eyüpspor’u sorunsuz bir şekilde yeni yönetime bırakacaklarını ifade eden Kızıltepe, “Artık gururla 100. yılımızı kutlayabiliriz. Amatöre düşme ihtimalimiz varken şimdi 2. Lig Beyaz Grup’ta yolumuza devam ediyoruz. Mali açıdan kendi liginin en iyi kulüplerinden biriyiz. TFF’ den borçsuzluk lisansı aldık. Futbol dışında 7-8 yeni branş kazandırdık. Belediye başkanımız Remzi Aydın’ın girişimleriyle stadımızın tribünleri yenileniyor. Koltuk kapasitesi artacak, modern soyunma odaları ve skorbord olacak. Türk futbolunun temel taşlarından olan kulübümüz inanıyorum ki layık olduğu yere gelecektir” diye konuştu.

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