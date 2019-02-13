Eyüpspor 100. yılında düzlüğe çıkıyor
Türk futbolunun asırlık çınarı Eyüpspor, 100. yılını kutladığı 2019’a umutla girmenin mutluluğunu yaşıyor. 2014 yılında batma noktasına gelen kulüp, kısa sayılabilecek bir süre zarfında düzlüğe çıkmayı başardı.
Eyüpspor Başkanı Recep Kızıltepe, 5 senede milyonlarca lira borç ödediklerini belirterek, “Uçan kuşa borcu olan, tesislerine haciz, gelirlerine temlik konmuş haldeydi Eyüpspor. İcralık olduğumuz tam 100 küsür dosya vardı. Çok şükür o günler geride kaldı. Tabii bu da Eyüp Sultan Belediye Başkanı ve Onursal Başkanımız olan Remzi Aydın’ın büyük çabaları sayesinde oldu” dedi.
Eyüpspor’u sorunsuz bir şekilde yeni yönetime bırakacaklarını ifade eden Kızıltepe, “Artık gururla 100. yılımızı kutlayabiliriz. Amatöre düşme ihtimalimiz varken şimdi 2. Lig Beyaz Grup’ta yolumuza devam ediyoruz. Mali açıdan kendi liginin en iyi kulüplerinden biriyiz. TFF’ den borçsuzluk lisansı aldık. Futbol dışında 7-8 yeni branş kazandırdık. Belediye başkanımız Remzi Aydın’ın girişimleriyle stadımızın tribünleri yenileniyor. Koltuk kapasitesi artacak, modern soyunma odaları ve skorbord olacak. Türk futbolunun temel taşlarından olan kulübümüz inanıyorum ki layık olduğu yere gelecektir” diye konuştu.
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